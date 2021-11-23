第15輪新冠疫苗公費接種採分流預約，今天上午10點率先開放BNT疫苗，3小時內共有120.7萬人完成預約，其中也包含AZ混打BNT的民眾，僅120萬人完成預約，預約率只有4成左右。而下午2點起開放AZ及莫德納疫苗預約，3款疫苗預約皆至明天（24日）中午12點截止。

第15輪BNT符合資格人數約290萬人，目前約120萬人完成預約，預約率僅4成出頭。疫情指揮中心發言人莊人祥表示，第15輪預約還在進行，目前尚無法區分這120多萬人是預約第一劑、第二劑或混打；有部分民眾是早已符合第一劑預約資格，但一直都沒有來預約，這些人會再來預約的機會就比較低。

近來疫苗預約率不如以往，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，一方面是部分民眾長期符合資格但沒來打，另一方面是施打率已經到一定程度，比較急切的人都已經來打，相對預約率就會往下降。

昨（22日）疫苗接種共26萬1640劑，其中AZ共14萬7081劑、BNT共5萬7212劑、莫德納5萬5831劑、高端1516劑劑。目前國內疫苗人口涵蓋率為第1劑為77.15％，第2劑48.9％。