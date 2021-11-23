目前民眾接種完高端疫苗，出入境美國領土仍然無法獲得豁免，衛福部長陳時中今再度提醒，有需要出國的民眾應特別注意各國的防疫措施，避免出現接種疫苗後無法入境的事情發生。

中央流行疫情指揮中心今召開例行記者會，有媒體於現場提問，一名替代役男原先要去國外服役，結果卻因為接種兩劑高端疫苗而被遣返，詢問指揮中心有無因應措施。

陳時中指出，這可能是該替代役男沒有注意到入境國家有這樣的要求，例如美國現就要求必須接種兩劑當地認可的疫苗才准入境，而且關島也是比照相同規定辦理，因此提醒民眾出國前應再次注意當地的入境規範。

指揮中心表示，昨天共有26萬1640人完成疫苗接種，接獲96件不良事件通報，其中含死亡2件，44件為非嚴重事件。指揮中心發言人莊人祥說，死者都是接種AZ疫苗，年齡分別為42、80歲，是在接種疫苗後第12天至57天發生。

根據指揮中心最新統計，截至目前國內疫苗覆蓋率已達77.15％，第二劑覆蓋率為48.9％，共接獲1萬3347件不良事件通報，其中接種後死亡個案數已來到1121人。