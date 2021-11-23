結婚是人生大事，有女網友發文分享，男友有意往下階段發展，她便提出婚後4項要求，包括婚後自己住、過節只回娘家過、雙親自己承擔，以及不一定非生小孩不可，希望對方可以配合，詢問網友「可能實現嗎」，引兩派網友爭論。

該名女網友在網路論壇Dcard上發文表示，最近男友想往下階段邁進，但自己是一個不在意結婚的人，認為一切只是形式，也不想讓生活因此改變，所以不一定要結婚。

女網友表示，如果一定要結婚也沒有問題，但她有4項要求，希望婚後男友可以配合。首先，她希望婚後可以自己住，不用去習慣別人，也不用別人來習慣自己；每逢過節以自己家想過的節日為主，不想任何事都要參與，但必要的走春還是可以。

她也強調，既然雙方都有雙親要照顧，那自己的親人就自己負責，當然有需要的話，互相幫忙也沒有問題；至於生孩子的問題，她表示，男友一定會要生小孩，但自己覺得可生可不生，有能力負擔比較重要。她說，這些內容其實跟男友都有聊到，只是好奇詢問網友這些要求「有可能實現嗎」。

文章一出引發兩派網友爭論，不少人認為這些問題很實際，「很好啊，婚前溝通，不行就分手，各自找各自的」、「如果對結婚生小孩沒有共識 最好趕快各自追求自己想要的生活 不然會耽誤到對方」、「你們倆的想法都很正常，就是需要多溝通」。

也有網友吐槽表示，「無論如何都別結婚吧…後悔一輩子」、「很有想法很棒，但勸妳單身比較好，以免婚後雙標」、「感覺你們談的是合約，不是感情，是不是誤會了什麼」、「這是在結婚還是談生意」。