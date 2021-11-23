繼台積電後，韓國三星電子23日也傳出，將在美國德州蓋第2座晶圓廠。若再加上英特爾，美國基本上已是全球半導體最重要的一個生產製造地點。同時，美國也在持續進行的中美貿易大戰中，暫時又多領先一回合。

在華爾街日報先披露這則消息後，三星於23日時還是嘴巴很緊，硬是不鬆口承認自己高達170億美元的半導體新廠，將選址在德州的泰勒市(Taylor)。

華爾街日報指出，德州州長阿博特(Greg Abbott)決定慎重其事，將選在台灣時間24日上午7點左右，正式對外公布這個可振興地方經濟的建廠計畫。

這座距離三星奧斯汀舊廠，大約40分鐘左右車程的新廠，是位於德州威廉森郡(Williamson)內，離泰勒市不遠之處。三星為何對此情有獨鍾，據悉是因為在這次招商設廠中，提供三星最優渥投資條件的一個地方。

至於先前也傳出，紐約或亞利桑那州都是三星美國蓋新廠的口袋名單之一。不過，如今看起來應該是沒有緣分了。