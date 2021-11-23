台南市安南區曾中風的65歲李姓老婦，疑因不堪長期照顧臥床的劉姓丈夫壓力過大，自己也病痛纏身，竟於去年12月31日清晨先持水果刀刺死丈夫再輕生，直到女兒返家發現送醫，李婦撿回一命，但劉男已不治。案經檢方依殺人罪起訴並建請從輕量刑後，台南地方法院23日判處李婦2年6個月。

據了解，69歲的劉男與李婦育有2女，大女兒婚後與丈夫住在夫家，夫妻與次女同住安南區。劉男已中風臥床3年，照顧重擔全落妻子身上，但李婦也輕微中風2年。

去年12月31日清晨5時許，李婦疑因不堪長期照顧丈夫的壓力，先持水果刀朝躺在床上的劉男胸口猛刺3刀，導致劉男傷重身亡後，李婦再自殘，企圖輕生。

當天上午8點多，上夜班的次女下班返家開門一看，驚見父親倒臥血泊，母親則將水果刀放在腹部，並情緒激動地對她說，「是我刺死你爸爸，他走了」，次女立即報警處理。

警方到場時，李婦神情激動又自殘，員警趕緊奪刀並將她送醫，發現她身中5刀，經急救後撿回一命；但身中3刀的劉男，已無生命跡象。

李婦供稱，「我們家境不好，我是送他最後一程」，她中風後身體左半側麻痺，已經無法再照顧老公，加上最近又突然失眠，精神更差，才想與老公共赴黃泉。偵訊後，檢方依殺人罪嫌提起公訴，但考量女兒替她求情，加上又符合自首要件，建請法官從輕量刑，因此一審僅判刑2年6月。

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