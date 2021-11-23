台股受美股科技股挫跌拖累，期現貨雙殺，台指期重挫177點，大盤痛失5日線、連退兩關，回防17600。今日電子權值軍團一開盤即向空方靠攏，除台積電(2330)續跌失守5日線外，包括鈺創(5351)、宏達電(2498)、威盛(2388)等元宇宙概念族群亦殺聲隆隆，而昨日強勢上漲的DRAM雙雄也見回落，拖累大盤急跌百餘點，盤面倚靠鋼鐵、航運、化工等等奮力抗空，多空於17700關下激戰，午後車用、半導體族群賣壓增強，17700關再遭空方突破，終場集中市場大跌137.42點、收17666.12點，成交值3137.29億元；櫃買指數收在225.81點，下跌3.37點，成交值為1105.28億元。

證券分析師張陳浩指出，台股近期漲得太多，高檔背離的個股也多，適度回檔修正是OK的，但這並不代表行情沒有續航力道。觀察外資的動向，近期開始佈局買低價位的個股，如DRAM、面板及LED，甚至鋼鐵股，預期在這1~2天電子股休息時，傳產將會接棒演出。

台股今日回檔，電子股修正1~2天後還是會回到主流，張陳浩說，興櫃市場及OTC表現都很強勁，元宇宙、第三代半導體及低軌道等題材，都讓多頭十分積極進場，指數已經逼近萬八關卡，只要晶圓雙雄一發動攻勢，台股有機會提前在12月中旬有機會創新高！

盤面上，台積電回測10日線支撐，收在612元，下跌0.49%；聯發科跌破5日線，收在1055元，下跌2.31%；億光(2393)搶搭元宇宙題材，收在漲停板57.3元；鋼鐵股人氣旺盛，中鴻(2014)收在35.2元、上漲5.39%，威致(2028)、長榮鋼(2211)、燁輝(2023)收盤漲幅都在2%以上。

由籌碼來看，現貨市場方面，外資昨日小買，在期貨方面，外資昨日回補空單1千多口，整體淨空單口數回到約1.8萬口。由技術面來看，台股開低走低，失守5、10日線，日KD指標往下走，下檔支撐看月線附近，短線上台股將進入整理期。