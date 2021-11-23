油價在周二下跌，逆轉了前一日的上漲，目前有越來越多的傳聞指出，歐洲爆發新冠疫情，需求面臨下滑的威脅，美國、日本、印度即將釋放原油儲備，以抑制油價上漲。

據知情人士透露，美國可能會在周二宣布，從緊急儲備中提取出部分原油，以壓低油價；此亦為美國與亞洲主要能源消費國之間，為降低油價所共同制定的計畫之一。

美國西德州原油期貨在亞洲午後時段跌58美分，每桶來到76.17美元，跌幅為0.8%。布蘭特原油期貨跌42Z美分，跌0.5%，每桶為79.28美元。

澳新銀行(ANZ)表示，美國總統拜登(Biden)正準備與幾個國家一起宣布，從戰略石油儲備中釋出石油。

在周一，布蘭特原油和西德州中質原油均上漲1%。有報導稱，如果大型消費國從緊急儲備中釋放原油，石油輸出國組織(OPEC)、俄羅斯及其盟友可能調整其提高石油產量的計畫，提高幅度可能會不若預期。

有消息指稱，協同性的釋放原油儲備已經成功將油價推回到每桶80美元以下，而實際釋放預計將只會有短暫的影響；另一重要因素為，目前分析師正將注意力轉向歐洲第四波新冠疫情，此將對需求產生潛在衝擊。

Rystad能源分析師Louise Dickson表示，11月歐洲對公路和航空燃料的需求，預計將從10月的每天810萬桶降至每天780萬桶，其中有部分是因一年中這個時候季節性的下降。而如果歐洲出現新一輪的防疫封鎖，油價將無可避免地再受到衝擊。