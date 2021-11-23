台灣有許多熱血的「捐血人」會定期捐血，但醫療每日的用血量龐大，加上前段時間疫情嚴峻，大幅降低了民眾外出捐血的意願，導致捐血中心的血庫庫存量嚴重不足，因此台灣需要更多民眾一起加入捐血的行列！

有巢氏房屋秉持著「取之於社會，用之於社會」的精神，經常發揮企業力量投身公益，這次桃園區有巢氏房屋加盟店近60家門店舉辦「你捐血，小巢贈電影票」公益活動，Global Mall環球桃園A19響應公益活動免費提供場地，民眾只要捐血250c.c.就送一張電影票、500c.c.就送兩張，鼓勵桃園在地居民一起響應捐血活動。

捐血就送電影票！有巢氏房屋號召大家響應捐血活動

「捐血一袋，救人一命」不只是口號而已，有巢氏房屋桃區經管會以實際行動舉辦捐血活動，邀請大家伸出溫暖的手、挽起袖子捐血，用熱血幫助急需救助的人，「你捐血，小巢贈電影票」公益活動目標募集至少350袋熱血，替台灣血庫盡一份心力。

有巢氏房屋桃區經管會李佳樺會長表示:「捐血本就是件美好、有意義的事，我們決定讓捐血活動變得更特別！與經管會幹部及有巢氏店東長們共同討論後，認為現在疫情趨緩，電影院也已開放，因此規劃『你捐血，小巢贈電影票』公益活動，並由經管會店東長們共同集資購買電影票券400份，贈送給前來捐血的熱血民眾，希望可以大幅提高民眾捐血的意願，幫助更多的人！」

「你捐血，小巢贈電影票」網路宣傳消息一發出，快速吸引超過上百位民眾預約登記，有民眾分享到：「這麼有意義的活動當然要把時間留下來！」也有許多有巢氏房屋的客戶特別留下時間來響應捐血活動。

秉持著「助人為快樂之本」的初衷，有巢氏房屋長期投入公益、關心弱勢團體。(圖/有巢氏房屋提供)

有巢氏房屋親切社區專家形象 公益行動不中斷

永慶房產集團旗下加盟品牌有巢氏房屋以親切的社區專家形象，深獲許多在地民眾、消費者的青睞，除提供專業房地產服務外，也秉持著「助人為快樂之本」的初衷，響應永慶慈善基金會「愛圓滿接力」公益行動，長期投入公益、關心弱勢團體，繼上次「小巢贈米 把愛傳出去」公益贈米活動，這次有巢氏房屋桃區經管會再次聯手出擊，幫助台灣血庫，未來也將持續將愛心拓展至全台各地，發揮企業的力量為社會貢獻一份心力。