活化帶來新商機！為加速帶動中興新村活化與落實地方創生，國發會23日於光華路99號成立「中興新村地方創生青年創業孵化基地籌備處」，中興新村迎接另一個地方創生的新任務，成立青年創業孵化基地。

中興新村擁有許多美麗的地景和人文元素，未來不論是進駐團隊、還是青年創業都能在孵化基地學習發揮創意與潛能。（中興新村活化專案辦公室提供／盧金足台中傳真）

「中興新村地方創生青年創業孵化基地籌備處」今日由國發會副主委游建華、中興新村活化辦公室主任吳文貴、工業技術研究院執行長黃新鉗等人共同揭牌。

國發會近年逐步踏實的投入中興新村活化工作，期許孵化基地能成為國內地方創生的夢想孵化起點。（中興新村活化專案辦公室提供／盧金足台中傳真）

國發會2018年承接中興新村活化業務，從盤點至辦公廳捨整修和恢復行政機能的活化政策具相當成果。

游建華表示，台灣推動地方創生政策經近三年，在台灣各個角落陸續開花結果，透過中興新村閒置空間活化再生，作為創生培力及青年創業基地。

中興新村承擔新任務，改頭換面開發新契機，2021年將以光華里眷捨群10戶作為第一期進駐場域，接續編列經費整修「前車輛行車事故鑑定會」與「松園四館」及中興牌樓左右兩處服務中心，作為第二期地方創生與青年創業孵化團隊進駐、地方創生常設展覽與商業前測中心。

此外，也以成為串連大中部區域「人、產、地」結合的青年創業培訓重鎮為目標，透過工業技術研究院的專業營運，結合優美環境，綠意盎然的空間，開發新的發想與創意，藉由年輕朋友創業活動帶來中興新村的新活力。

為地方帶來產業創新和文化傳承的效果，國發會近年逐步踏實的投入中興新村活化工作，期許孵化基地能成為國內地方創生的夢想孵化起點，盼讓台灣更多的青年人能找到返鄉工作與創業的契機。

中興新村擁有許多美麗的地景和人文元素，未來不論是進駐團隊、還是青年創業都能在孵化基地學習發揮創意與潛能，改變中興新村長年給外界沒落印象，重現中興新村風華。