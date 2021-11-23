從空軍總部、華視、中山足球場再到蘭州市場，中華足協終於有自己的「家」了！足協在國際足總（FIFA）的FORWARD計畫補助，與桃園市長鄭文燦大力尋覓的贊助商支持下，於新北市新莊副都心自購辦公室，今天舉辦入厝儀式。

足協理事長邱義仁表示，自有辦公室後每年能省下近百萬的租金，讓更多資源可以用以投入基層足球發展。眼前的重頭戲是明年1月底的女足亞洲盃，修改章程的草案也已經體育署同意並提交FIFA確認，明年可望由會員大會通過實施。

足協成立數十年來，總是面臨因時空政治因素變化、必須要重覓基地的狀況，這次斥資1億多元購置百坪新辦公室，邱義仁表示首要感謝就是FIFA，補助了3分之2的購置成本，其餘3分之1則是眾多贊助商幫忙，才能有自己的家。FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）與亞足聯主席哈利法（Salman bin Ibrahim Al Khalifa）也都錄製影片恭喜中華足協入厝。

事實上，足協對硬體建設的首要目標其實是代表隊的訓練基地，但FIFA規定要補助相關硬體建設，足協需擁有該設施的所有權或20年以上的租約，才符合申請條件。邱義仁陸續拜訪與勘查多個可能成為訓練基地的地點，卻卡在土地產權過於昂貴，20年的長期租約在國內法令上又難以執行。

自購訓練基地不可行後，足協與FIFA多次討論後採取其建議，將此前同樣由FIFA補助購置的南部辦公室賣出，所得併入「FIFA Forward 1.0」發展計畫的剩餘款項（限用於硬體建設，須於今年底前申請），來購買足協辦公室。足協因而每年省下來的近百萬租金，則可用於會務使用。