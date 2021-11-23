國民黨籍新竹市議員林耕仁23日在市議會市政總質詢中，與黨籍議員利用市政總質詢時間，作「4個都同意，台灣美麗」公投宣講，除了炮轟蔡政府與執政黨，也請託民眾為了台灣的美麗與未來，公投投下4個同意。

林耕仁今天上午與黨籍議員包括陳慶齡、陳治雄、陳啟源、羅文熾、李國璋、蕭志潔、鍾淑英、張祖琰、黃文政、吳青山、徐信芳，利 用其市政總質詢的時間，共同宣講公投4個都同意。

林耕仁說，蔡政府的專長就是騙，說不會用萊豬開放交換貿易談判，現在卻說不開放，無法進入CPTPP，首先美國根本不在CPTPP會員國裡，而且CPTPP的會員國根本沒有向台灣提出開放萊豬的條件，開放萊豬就可以保證加入嗎？出賣人民的食安我們要對抗到底。

從前的民進黨都是跟環團走在一起，裝作很支持環保重視生態，但是，執政後就變了樣，這張藻礁永存的照片，就是騙子的鐵證，故意不講火力發電，天然氣發電就是火力發電，一樣產生大量炭排和PM2.5，讓人民用肺發電，我們要對抗到底。

蔡同榮、林義雄用畢生追尋的公投，以前被民進黨當神主牌供著，現在為了政治利益考量說拆就拆，簡直就是把人民當塑膠，過去沒有綁大選的公投都無法通過投票門檻，閹割人民的公民權，現在的民進黨要把人民的權利關進鐵籠，我們要對抗到底。

此外，民進黨執政的時候追加448億核四預算，蔡英文、蘇貞昌還說要如期如質完工，喊綠能取代核能，綠能建置卻又遙遙落後，種種荒誕不經的做法，台灣人民真的看不下去，也不能接受。

林耕仁指出，喊綠能取代核能，今年應該已經建置12％的綠能，但是現在只有5.8％而已，蔡政府執政5年多，也只從4.6％成長1.2％而已，難道要人民壟罩在大停電的陰影下嗎？蔡英文要不要先出來對10年不漲電價道歉，再告訴全民不穩定綠電到底要漲多少電費，四大公投就是戳破民進黨雙面人的公投。