國立成功商業水產職業學校推動九孔繁養殖特色課程，期許未來吸引更多喜歡水產養殖的學生加入學校行列。（蔡旻妤攝）

國立成功商業水產職業學校推動九孔繁養殖特色課程，教導學生養殖技術，近年師生更研發製作醃九孔、九孔干貝醬等加工食品，從中學習調製配方、校內販售，跨域結合餐飲、商業領域；而學生獨門改良九孔醬配方，保留天然原味，深獲好評。

3年級學生張晉嘉表示，第1次品嘗醃九孔，相當美味，課程中更習得加工步驟、餐飲烹調的技巧；2年級學生邱忠義則說，課程學習如何分辨九孔的公母、養殖及加工技術，課程很實用又有趣，培養一技之長。

水產養殖學程老師熊代勛指出，當地居民用醬油、米酒及調味料醃漬九孔販售，學校向居民請益後，稍作配方改良，製作醃九孔；近2年研發的九孔干貝醬，加入櫻花蝦、當地漁民製作的鬼頭刀魚乾等，富有滿滿「成功」味。

九孔繁養殖為學校特色課程，在成功繁殖九孔後，考量水產生物容易腐敗的特性，為延長保存期限，同時增加其附加價值，特別結合食品加工，帶著學生醃九孔、製作九孔干貝醬。

熊代勛表示，學生除了學習加工的原理，也跨域餐飲科學習調製醬料配方，校內販售則涵括商業科的專業，「養殖學程不再只是單純繁養殖，而是跨領域的結合與學習」。

養殖學程主任葉玉萍說，有別於其他店家，學校製作的2項食品都沒有加糖，保留天然原味，九孔干貝醬更是拌麵首選。由於校內無實習商店，2項加工食品僅在校內販售，推出後深獲教職員工好評，已全數完售。

校長邱申寶琪表示，水產養殖學程致力於九孔養殖，慢慢拓展到食品加工，研發獨門配方，希望透過系列課程的結合，以落實108課綱的跨領域學習，期許未來將成果推廣到社區，吸引更多喜歡水產養殖的學生加入學校行列。