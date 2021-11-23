全國教育產業總工會今天點名台南市教育局，強制規定同時擁有「普通教師證」與「加註英語專長」老師，介聘時只能以英語專長調動，質疑是變相懲罰加註英語專長的教師。對此，台南市教育局嚴正表示，尊重教師介聘權利 也要確保學生受教權，依規定辦理介聘，無不當限制。

台南市教育局表示，教師介聘他縣市是教師權益，教育局絕對尊重，但確保學校有均衡專長的授課師資，維護學生受教權益，更是學校和家長的共同期待，強調南市教師介聘他縣市皆依據教育部「公立國民中小學暨幼兒園教師介聘他縣巿服務作業要點」規定審查介聘者資格，絕無限制教師請調的權益。

台南市目前國小6班的學校共計105校，占全市48％，教育局也反問，若6班的小校調出者，為該校唯一英語專長教師，而調入者僅持有普通教師證，如何確保英語教學品質？強調為確保小校專長教師穩定性，才在國小教師甄選簡章中明訂，錄取為國小英語教師者，應以英語教師參加介聘，以確保調入者仍具英語專長教師，並維護學生受教權益及品質。

教育局也說，依趙目前教師介聘他縣市服務的作業規定，如果A校有某位現任英語專長授課教師，不以「英語專長教師」，而以「普通教師」身分申請介聘他校成功，則調入A校的會是「普通教師」，非英語專長教師，A校英語課要由誰來上？學生受教權益何在？

教育局表示，教師介聘均係依據現行教師介聘作業要點規定辦理，除非改變現行介聘作業方式，容許學校在某專長教師調出後，能指定調入者的領域專長，才不會有上述問題，教育局也樂觀其成，但不能針對性指責南市教育局有限制教師請調的權利。