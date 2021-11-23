阿根廷傳奇足球明星馬拉度納(Diego Maradona)已過世，不過近期卻傳出有關他的負面消息，37歲古巴女子阿爾瓦雷茲芮哥(Mavys AlvarezRego)自稱在未成年時與馬拉度納有染，並遭到施暴還強制餵毒，而女子稱當時情況都是非自願的。

La #cubana 🇨🇺 #Mavys#AlvarezRego, que tuvo vínculo sentimental con Diego #Maradona en 2001 cuando ella tenía 16 años, relató las presuntas #vejaciones sufridas durante su relación con el exfutbolista y su estancia en 🇦🇷 #Argentina. (jc)https://t.co/tkzp4ETd2u — DW Español (@dw_espanol) November 23, 2021

阿爾瓦雷茲芮哥直言自己在16歲時與馬拉度納相遇，當時後者已40多歲，對方正接受戒除藥物濫用治療，但卻不斷強迫她嘗試吸食古柯鹼，成為自己生活依賴，接著她更透露2001年與馬拉度納旅行時被隨行人員強制關在室內，還被逼迫做隆乳手術。

之後更爆料馬拉度納多次對她強制性侵，一連串行為相當可怕，後來阿爾瓦雷茲芮哥是透過名為「和平基金會」組織替她提出告訴，內容包括人口販運、剝奪人身自由、強迫奴役、攻擊和毆打，不過馬拉度納已過世，但涉案隨行人員有可能遭到後續處置，不過他們都否認了這項指控。

阿爾瓦雷茲芮哥表示自己不會再進一步推動訴訟，她說：「我已經做了我該做的，其他的就交給法院了。」「我實現了我的目的，就是把發生在我身上的事說出來，避免相同情況發生在他人身上，或至少能給其他女孩力量，鼓勵她們勇敢說出自身遭遇。」

馬拉度納是阿根廷最具代表球星，他在阿根廷國家隊效力17年，得過世界盃冠軍，2001年他被國際足總評為「20世紀最佳球員」，不過後期效力巴塞隆納時染上毒癮，退休後在私生活方面也都出現極大問題，去年11月25日他因慢性心力衰竭導致急性肺水腫去世，享年60歲。

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