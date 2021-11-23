遊戲橘子代理、日本遊戲大廠Cygames與子公司‎Citail共同研發的全新彈珠台動作RPG手遊《彈射世界》將於11月24日起推出【大海遺產】劇情活動，可蒐集限定道具「海盜幣」來獲得活動限定★4角色及全新★5裝備！此外，廣受玩家喜愛的夏日泳裝系列轉蛋，同步釋出第三彈【新角色精選轉蛋】共三位泳裝角色，立即登入前往彈射世界！

《彈射世界》劇情活動「大海遺產」11月24日登場！泳裝限定版角色第三彈同步釋出！

《彈射世界》推出【大海遺產】劇情活動，分別於11月24日中午12:00至12月7日中午11:59開放「前篇劇情」、11月29日中午12:00至12月7日中午11:59開放「後篇劇情」，在戰鬥關卡中可蒐集限定道具「海盜幣」來抽取代幣轉蛋，可獲得活動限定★4角色「瑪莉娜」及全新※★5裝備「MM28」、「基因穿孔器」！

※★4夏日的女海盜「瑪莉娜」

換上泳裝的「朱紅之刃」海盜團船長。CV：伊藤静

《彈射世界》角色「瑪莉娜」

※★5「MM28」

在新生樂園發現的絕品。某位女海盜使用的火箭筒。側面有像是手寫的型號。

※★5「基因穿孔器」

在新生樂園發現的絕品。將可操作基因的液體注入目標的穿孔器。

《彈射世界》劇情活動「大海遺產」

11月24日中午12:00至11月30日11:59【新角色精選轉蛋】更新推出泳裝限定版角色，推出★5「愛麗絲」、★5「麗菈」、★4「瑪爾格莉特」、★4「傑拉爾」、★3「芙拉娜」，機率上升中！

※★5海上夢魘「愛麗絲」

獲得了新家人的漂流少女。CV：大久保瑠美

《彈射世界》角色「愛麗絲」

※★5新小提琴的演奏者「麗菈」

總是隻身一人潛入迷宮的演奏家。CV：秦佐和子

《彈射世界》角色「麗菈」

※★4寧靜夕暮的薔薇「瑪爾格莉特」

以夏日造型將自己裝飾得美麗動人的來福槍手。CV：赤﨑千夏

《彈射世界》角色「瑪爾格莉特」

※★4岸邊的蒙面騎士「傑拉爾」

神秘的蒙面騎士。即便身在海邊，依舊貫徹騎士道。CV：内田雄馬

《彈射世界》角色「傑拉爾」

※★3低重力少女「芙拉娜」

曾碰觸到在海底遺跡裡找到的神祕遺物，導致體質變得不易受重力影響的打撈員少女。從各方面來說都很輕飄飄。CV：大森舞