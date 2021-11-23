有「國民AV女優」之稱的日本知名AV女優三上悠亞，擁有甜美的臉蛋與傲人的F罩杯，由女團身分轉戰AV界後便大受歡迎。近日推出「全裸寫真攝影展」的她，在網路上公開多張寫真辣照及側拍照，令網友看得直呼「受不了」

三上悠亞近日除了推出全新AV作品外，也與攝影大師上野勇合作，推出6年前沒公開的個人寫真集《Are you here》作品，並於11月15日至21日舉辦攝影展。而她為了替攝影展宣傳，特別在本月1日於推特上率先公開一張「全裸辣照」，只見她身上一絲不掛以側身蹲在地上，並用膝蓋遮住重點部位，但凹凸有致的惹火曲線依然一覽無遺，令粉絲們大噴鼻血。

沒多久，三上悠亞又在21日公開當日拍攝時的側拍畫面感謝粉絲們的熱情支持，而當時的她同樣赤裸著上身，僅用左手遮住雙峰，但眼尖的網友卻發現她的雙峰疑似太過傲人，竟意外露出「粉紅邊緣」，令大批網友忍不住暴動，紛紛留言「三上悠亞實在太可愛了，即使是6年前的寫真依然很美」、「6年前的妳跟現在也沒有差，一樣很美很漂亮」、「三上悠亞6年來始終如一」、「原來6年前這麼性感」、「我的女神無論6年前還是6年後都一樣」、「謝謝妳給我們這麼棒的攝影展」、「不知不覺又買了好多珍藏品」，引發網友瘋狂轉發及熱議。