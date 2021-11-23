大陸疫情防控專家團今（23日）進行最後一日的訪港考察，完成4日行程後將返回大陸。香港呼吸系統專科醫生梁子超認為，大陸專家主要憂慮輸入個案來源，因此第一個行程先到機場巡視，認為機場如何分隔國內和國外航班是考驗，而香港與大陸在指定群組豁免檢疫上有較大差距，包括香港機組人員無須隔離致爆疫，相信大陸專家團會探討雙方能否統一要求。

據了解，此次大陸專家團分為兩批，早上先到太古坊一間社區藥房、以及到杏花邨一間醫務中心視察。香港衛生防護中心總監徐樂堅、傳染病處主任張竹君分別在場迎接。

大陸專家團隨後轉往小西灣漢華中學和柴灣室內運動場，考察「安心出行」app應用程式的使用情況。

梁子超認為，大陸專家主要憂慮輸入個案來源，因此首個行程先到機場巡視，認為機場如何分隔國內和國外航班是考驗，而香港與大陸在指定群組豁免檢疫上有較大差距，包括香港機組人員無須隔離致爆疫，相信大陸專家團會探討雙方能否統一要求，並指出大眾交通工具一直是追蹤「缺口」，建議港府考慮加入藍牙技術，自動追蹤市民的行蹤。