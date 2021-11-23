黃偉晉即將在12／20推出首張個人專輯《CreaLife》，他與幕後推手製作人陳建騏與企劃統籌葛大為，在錄音殺青前聊起合作的始初。談到能與兩位老師合作，黃偉晉形容：「就是夢想、很遙遠的那種人選，沒想到就真的成了，就覺得充滿了意外跟驚喜！」他提到當初專輯要開案時，經紀人詢問他有無欣賞的音樂人，他第一個浮現的人選便是葛大為，並且在葛大為的推薦下找上了陳建騏，不過由於他的螢幕形象太過人來瘋，讓陳建騏一開始也很懷疑。

黃偉晉新專輯請來製作人陳建騏與企劃統籌葛大為。（愛貝克思提供）

陳建騏說：「第一次聽到黃偉晉的音樂是過去的舞曲作品，沒想到從第一首歌〈好累〉合作，他就跟我原本認定的方向很不一樣。」葛大為也補充：「我們聊過發現喜歡的東西也很像，或他欣賞的藝人，他想要收歌的對象，也都是我們熟悉的周圍製作資源，好像氣味是對的，就沒有那個顧慮。」

而這整張專輯，除了與多位優秀的音樂人合作聯名之外，專輯內也收錄了黃偉晉的兩首自創首，問到兩位老師幫偉晉打幾分？葛大為先開玩笑對偉晉說：「你要去後面躲一下嗎？」偉晉接著說：「我心臟很大顆啦！我自己也很有自知之明。」陳建騏幫偉晉打了78這個分數，他進一步說明：「對我來說，創作沒有100分這件事，78分是對於我們合作的開始，一個好的分數。」黃偉晉笑接：「我也覺得很好，78分，諧音在罵我。」眾人哄堂大笑。葛大為接著說：「我覺得他試著把自己想講的話講出來還有很大的進步空間，我給79好了。」

正當黃偉晉以為兩位老師都打完分數後，沒想到陳建騏急轉直下，他表示：「既然詞曲都是你寫的，表示大家對於你的生活、你的想法就會一清二楚，那是需要勇氣的！要把自己的詞曲放在聽歌的人面前，那為了這個勇氣我再加十分，88分。」聽完讓葛大為也馬上跟進：「他的創作加上建騏很精良的製作，我也給你加十分。」讓黃偉晉忍不住笑噴說：「這有什麼好比的，很怕當壞人是不是。」

從年初開案相處迄今近10個月，雙方合作互動密切，陳建騏給黃偉晉很大空間，讓黃偉晉笑說有一些不習慣：「可能我本身有一些抖M（受虐傾向），加上上一張是禮安哥做的，他超嚴格，如果錄音狀況不對，他是會把我趕回家。」所以一開始陳建騏說收工時，他還會沒自信的想說，是不是錄得好爛，還多次想要大上訴全部重錄，後來是在葛大為及老師的勸說下，他才開始調適自我，並且找回自信，終於順利完成錄音殺青。