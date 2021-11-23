台南市敬老卡的發卡總數超過18萬8000多張，但外籍長者一直沒有機會申辦。市長黃偉哲宣布擴大敬老卡發卡對象，開放給持有永久居留證且居留地在台南市的外籍長者後，不僅第1批有112人受惠，23日更與歐洲在台商務協會執行長何飛逸共同發出首張敬老卡，給在台南住了20多年的台南市天主教守護生命關懷協會的畢度神父。

市府社會局表示，從今年9月1日起，65歲以上的外籍長者，都可持台南市永久居留證前往全市37區區公所，現場請領敬老卡；初次辦卡的製卡費將由市府補助，持卡還可享有搭乘大眾運輸工具半價優惠，更可無次數限制免費搭乘台南市公車，另享有特約商店的優惠。

社會局還說，台南市市民卡的總發卡量至今已超過88萬4000多張，其中敬老卡占總發卡數21.36％，大約18萬8000多張；各卡別的總使用次數，包括交通、小額消費及規費等，合計高達1億8000萬次以上，其中敬老卡的使用次數也超過5000 萬次以上。

市長黃偉哲認為，外籍長者長期在台南市耕耘，應該視為台南市的一份子，因此擴大敬老卡發卡對象給外籍長者，不僅是在台外籍長者享有平等待遇的一大突破，更是市府活躍樂齡政策的一大進展。