中信金控23日舉辦2021年第三季線上法說會，由中信金控總經理吳一揆、中信金財務長邱雅玲共同主持。2021年中信金獲利強強滾，前十月已突破500億元寫下史上新高，邱雅玲透露明年獲利動能來自三方仍非常強勁，包括：台外幣放款動能強、利差、財管手收動能。另外，中信銀明年房貸也有二大動能，將可穩健成長。

中信金控自結2021年前三季累計稅前盈餘533.80億元，累計稅後盈餘為464.75億元，光是前三季稅後盈餘就較去年同期成長28.6％，已超越去年全年獲利，前十月更是搶眼，合併稅後盈餘504.37億元，首度突破500億大關，創歷史同期及全年新高紀錄。

邱雅玲指出，明年獲利動能來自三方，包括：一、台外幣放款動能，受惠於出口旺盛，5G、電動車、綠能等需求強勁，都會驅動客戶的台外幣放款動能；二是利差，由於明年國內外會進入升息循環，有利金融股，中信也會做策略調整，提供更好的服務給中小企業；三、財管手收動能持續。中信銀因為產品多元化、銷售服務較好，今年手續費收入強勁，預計明年會持續。

在海外稅前獲利部份，邱雅玲表示，中信銀過去全行獲利平均360億元，海外占比在30至35％，約三分之一，2020年因受疫情、呆帳影響，海外獲利占比不到20％，不過，今年前三季海外獲利回溫，所有海外分子行獲利占全行獲利25％，已開始恢復但還沒到常態，長期來看，「東南亞、大陸」還是重點，尤其東南亞部份已增持泰國LH金控的股份到46％，明年重點會開始整理對LH的策略，把台灣的強項帶去。

邱雅玲指出，明年中信銀的房貸量走勢可望上升。一是台灣有基本面支撐，且剛性自住買盤，對房貸業務來說可穩定成長，且中信銀今年已標到公教人員築巢優利貸，會是明年很大的成長來源，預估房貸量能明年會穩定成長。