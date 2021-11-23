看好台股將破萬八，且會持續上攻，台灣人壽10月已逢低進場加碼台股約200億元，中信金控總經理吳一揆23日在法說會上表示，台股仍維持極佳量能，未來看好，目前台壽投資股票未含基金，約占資金9％左右，在審慎選股下，未來加碼「無上限」。

中信金控前9月稅後獲利464.75億元，每股稅後獲利（EPS）2.33元，中信金發言人邱雅玲表示，金控管理層對現金股利發放預期是50％。即2022年中信金現金股利至少1元起跳，且今年還有二個月可期待，加上子公司台壽今年前9月稅後獲利225.9億元，2022年將向金管會申請上繳現金股利給金控，中信金有機會再多出30~60億元可用來發放現金股利。

可運用資金近2兆元的台壽，在六大壽險公司中，布局股票相對較保守，到9月底國內外權益投資，即股票加基金等，僅占資金的8％，即便10月趁台股回檔，逢低加碼1％左右，目前也約9％上下，與其他競爭對手多在12~16％以上，台壽仍有極大加碼空間。

前9月台壽年化投資報酬率4.43％，與負債成本（即資金成本）3.05％相比，有極大的「利差益」，因此今年前9月獲利創新高，股票投資收益率年化有13％，前9月約實現250億元的資本利得，其中，股票約占40％、債券占60％。

台壽發言人葉栢宏表示，扣掉債券實現資本利得提存後，今年仍是有可分配盈餘，一般同業申請股利配發率約20％。即以目前獲利來看，可能有數十億元的空間，但仍要看金管會核准的情況。

吳一揆表示，台股10月一度跌逾9％，台壽有逢低進場加碼，目前看來台股仍維持極佳動能，有機會突破1萬8千點，未來台壽仍是看好台股，且加碼無上限。