大陸面臨經濟下行壓力，中小企業發展也面臨不少困難。工信部副部長徐曉蘭表示，近期國務院公布的三份文件，形成支持中小企業發展的「1+2」長短政策「組合拳」，強調中小企業好，大陸經濟才會好。

中國人民銀行金融市場司司長鄒瀾則表示，繼續綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，推動企業綜合融資成本穩中有降，加強對中小企業等實體經濟重點領域的支持。

國新辦23日指出，需加大對中小企業紓困幫扶力度政策，徐曉蘭表示，當前大陸內外經濟形勢依然複雜嚴峻，不穩定性不確定性明顯增多，中小企業發展面臨一些新的情況和問題，下行壓力加大。

近期國務院辦公廳印發「關於進一步加大對中小企業紓困幫扶力度的通知」，國務院促進中小企業發展工作領導小組辦公室也印發「為專精特新中小企業辦實事清單」和「提升中小企業競爭力若干措施」，助企紓困與激發活力並舉，形成支持中小企業發展的「1+2」長短政策「組合拳」。

徐曉蘭強調，「中小企業好，大陸經濟才會好」，下一步將會與各地、各有關部門，紮實做好「六穩」「六保」工作任務，加強政策研究和儲備，全力支持中小企業紓困解難和創新發展。