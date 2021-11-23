財政部23日下午於台北喜登大飯店舉行「2021財政部優質酒類認證成果發表會」，為新通過認證之製酒業者授證，及頒發2021年度品評賽優獎項，並首次結合品評競賽6款優勝酒品辦理餐酒會，展出該部推動優質酒類認證之成果。

2021年獲財政部授證認證業者，包括金車股份有限公司中壢廠、南投縣信義鄉農會及台灣酒股份有限公司隆田酒廠、桃園酒廠、台中酒廠、嘉義酒廠等7廠線業者。

其中2017～2021獲得國際競賽金牌的酒品，其中以台酒與金車為最大贏家。台酒包括隆田酒廠的「玉山台灣高粱」、台酒嘉義酒廠「玉山五八金高粱」與「玉山大曲」、台酒南投酒廠「單一麥芽威士忌（雪莉果乾）」與「單一麥芽威士忌（波本花香）」。

金車則為員山廠「噶瑪蘭山川首席單一麥芽威士忌」、「噶瑪蘭經典獨奏威士忌原酒（OLOROSO雪莉桶）」、「噶瑪蘭單一麥芽威士忌（波本桶）」、「金車頂級指揮單一麥芽威士忌」、「噶瑪蘭珍選單一麥芽威士忌NO.1」、「噶瑪蘭單一麥芽威士忌（雪莉風味桶）」，另外還有舜堂萊嘉「舜堂58超級高粱酒」。

行政院副院長沈榮津致詞時表示，台灣得獎業者如金車、台酒、南投農會等都相當實在，也肯定財政部推動優質酒類認證工作努力。

財長蘇建榮則表示，財政部自2003年起推動優質酒類認證制度，申請認證酒品須通過資格審查、現場評核及酒品抽驗，並提報認證技術委員會審議通過，授予使用W認證標誌。

為行銷推廣認證酒品，財政部自2017年起認酒品參加國際競賽，歷年均有優異表現，如2021美國舊金山世界烈酒競賽的金車「噶瑪蘭經典獨奏威士忌原酒（OLOROSO雪莉桶）」勇奪最佳其他單一麥芽威士忌、13面雙金牌、2金牌及9面銀牌，更打破歷年紀錄。

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