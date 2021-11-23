為協助台灣花農、小農，中西醫雙博士陳勇利以行醫30年的經驗開發花草茶、手工皂、面膜與泡湯包，更以甘蔗渣、茭白筍殼等環保素材開發出新希望禮物盒，該禮盒也屢次獲得國內外大獎，陳勇利坦言，希望透過優質的花草產品並以透過禮盒界的LV、花草茶界的星巴克，把台灣農產品行銷到全球。

「新希望禮盒」以甘蔗渣和茭白筍外殼100％環保材質製作，使用後還可以澆水讓盒內的種子生長，該禮物盒前前後後獲得德國iF、紅點等8項國際大獎，此次更以「100％可客製化、提供公司或個人彩繪成為專屬禮盒」的亮點，獲得評審親睞，榮獲「台灣產品設計獎」，該獎也是臻品植萃的第20個國際大獎。

陳勇利指出，世界上已經有好的「茶文化」、也有「咖啡文化」，可是獨缺「專業花草茶文化」，擁有中西醫醫師執照的他根據30年臨床經驗、上百萬處方經驗，化為每個人平時就能保健的養生商品，透過複方方式整合台灣在地花草植物，用黃金比例調配出花草茶與手工皂產品，他也希望可以透過這一系列產品打造花草茶的星巴克。

值得一提的是，陳勇利創立的臻品植萃一上市，就獲得六星級星野谷關飯店、礁溪老爺飯店、誠品書店、新光三越百貨等50多家知名品牌的指定合作商品，目前也正在與日本加拿大英國等十多個國家做貿易協談，希望能盡快帶來好消息，將台灣優良的花草產品推向全世界。

慶祝得到第20個大獎，臻品植萃特別將外銷美日的花草茶新產品，以超值優惠買三送一方式回饋，薰衣草香茶、茉莉氣巡茶、枸杞覺明茶、植萃博士茶、粉光元氣茶等五款花草茶均可任意搭配，以價低者為贈，數量有限、送完為止。