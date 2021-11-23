大陸外交部發言人趙立堅22日主持大陸外交部例行記者會。針對立陶宛在邊境附近使用軍犬，暴力驅趕滯留在該地區的難民，趙立堅表示，陸方嚴重關切，並予以嚴厲譴責。
趙立堅表示，陸方對立陶宛政府動用軍隊、軍犬暴力對待難民表示嚴重關切，予以嚴厲譴責，並稱，這充分表明立陶宛以及某些國家所標榜的、捍衛的所謂「自由民主」是多麼虛偽，強烈呼籲立陶宛停止暴力，採取有效措施，維護難民的人權和各項基本權利。
大陸外交部發言人趙立堅22日主持大陸外交部例行記者會。針對立陶宛在邊境附近使用軍犬，暴力驅趕滯留在該地區的難民，趙立堅表示，陸方嚴重關切，並予以嚴厲譴責。
趙立堅表示，陸方對立陶宛政府動用軍隊、軍犬暴力對待難民表示嚴重關切，予以嚴厲譴責，並稱，這充分表明立陶宛以及某些國家所標榜的、捍衛的所謂「自由民主」是多麼虛偽，強烈呼籲立陶宛停止暴力，採取有效措施，維護難民的人權和各項基本權利。
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