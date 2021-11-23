身兼民進黨新竹市黨部主委的議員陳建名（右）公布最新民調指出，有高達8成民眾知悉大新竹合併升格議題、6成5認為合併升格助發展、5成4表態支持，更有8成支持加速推動，符合市長林智堅「刻不容緩」的說法。（陳建名提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市議會民進黨團23日再針對「大新竹升格」議題聯合質詢，身兼市黨部主委的議員陳建名公布最新民調指出，有高達8成民眾知悉大新竹合併升格議題、6成5認為合併升格助發展、5成4表態支持，更有8成支持加速推動，符合市長林智堅「刻不容緩」的說法。

陳建名說，根據調查結果，有84.7％民眾知道大新竹合併升格；被問到「大新竹合併升格對新竹縣市未來發展有無幫助」，有65.6％的受訪者認為有幫助。另外，被問到「是否支持新竹縣市合併升格」，有54.3％民眾支持，當中更有高達83.1％的民眾希望政府加速推動升格。

他分析，大新竹合併升格不但獲得過半支持，民眾對於此議題也有一定程度的了解與判斷，多數市民、縣民更有高度共識，主張加速進行，對於大新竹未來的發展有所期待。這份民調是於11月8日、9日針對新竹縣市地區民眾作的調查。

此外，針對新竹縣長楊文科指新竹市議會民進黨團將台積電在高雄設立新廠的原因，是「新竹縣政府不提供土地」，批評竹市綠營議員「說謊」，如此刻意散布錯誤訊息，陳建名今也表達嚴正駁斥。

他認為楊文科為新竹政壇立下最壞榜樣，要求楊應立刻公開致歉，陳建名強調，「說謊」是對政治人物極嚴重的指控，不解楊文科為何胡亂指控，相當惡質。

陳建名並舉台積電董事長劉德音的說法，還原自己的質詢內容。他說，竹科是國內半導體重鎮，具有完整產業鏈，研發人才也多在北部落腳生根，若要設廠仍以竹科周邊為首選，但台積電決定決定到高雄設廠，對新竹是1個「警訊」，大新竹除應共同面對產業需求，更要放下本位主義，齊心面對縣市分治所造成的生活、交通、教育等困境。