花蓮市美崙溪高灘地寵物公園完工延後，縣議會建設小組到場考察，發現周遭「光禿禿」的一片，縣議員張美慧質詢建議廣植樹木，提供毛小孩飼主遮蔭處所，還能營造生態廊道棲、抑制河川揚塵等；建設處長鄧子榆表示，寵物公園大致已完工，驗收時發現有部分缺失，請廠商改善中，確定12初開放啟用，成為東部首座寵物公園。

東部第一座寵物公園確定12月初開放啟用。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣寵物犬約4萬隻，縣議員張美慧向縣府爭取設置寵物運動公園，去年底動工，選在美崙溪上游高灘地闢設約300坪專區，提供民眾與毛寵物更好活動空間。張美慧緊盯進度，質詢時提醒植樹重要性。

花蓮寵物公園擁有多項設施，打造讓狗兒活動的友善園地。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

張美慧表示，西部眾多縣市，早已推動設置寵物運動公園，甚至新北市單一城市境內，就擁有10多座的寵物運動公園，而身為東部第一座，花蓮寵物運動公園的管理思維，不該只有常態性的除草、掃廁所，更應以創新做法，打造成為花蓮縣友善動物的亮點指標基地，希望建設處能夠儘早確認啟用日期、並制定植樹計畫、與建立未來維護管理的計畫，成為全國的模範縣市。

建設處長鄧子榆答詢表示，寵物公園整體上已完工，目前公園旁邊的廁所，因為自來水公司的接管路線變更等問題尚未施作完成，已請廠商解決，至於後續維護管養的部分，建設處在設施維管，其他部分正在與環保局的環境維護團隊協調討論中，未來若有其他相關活動或是想法，將再聯合其他局處協力進行。

針對公園植樹問題，縣長徐榛蔚強調，目前花蓮縣正在整合一處景觀環境維護中心，綜整花蓮縣政府各局處所列管的公園綠地，包含環境整理、樹木整枝，未來將會由中心負責。

花蓮寵物公園擁有多項設施，包含給主人使用的公共廁所、遮陽棚、看台座椅、狗便袋箱，園區由鋼構圍網所包圍，毛小孩可在園區內解開牽繩束縛盡情奔跑，不用擔心喚不回來或是走丟，同時也會將大小型犬分區，還有輪胎隧道、草丘、沙坑、RCP隧道等遊具，打造讓狗兒活動的友善園地。