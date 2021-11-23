警方表示，獲報以車追人於案發45分鐘後，在新北大道四段某社區大樓外面發現遭劫計程車，並於社區內逮捕將正在睡覺的莊姓男子帶回偵辦(翻攝照片／戴上容新北傳真)

醉男嫌運將開車慢竟持刀架脖子 最後劫車自己開走(警方提供)

28歲莊男22日酩酊大醉，從北市搭乘林男所駕的計程車返家，莊男嫌林姓司機開太慢，朝林男頭部揮拳，還亮出瑞士刀恐嚇，行經新莊區新北大道及思源路口時，林姓司機嚇得棄車逃出，莊男竟劫車返家。警方45分鐘內將莊男逮捕到案，訊後依公共危險、傷害、毀損、強盜、詐欺等罪嫌移送法辦。

據了解，28歲莊男前晚與友相約，於台北市忠孝路與復興路口的一家連鎖KTV喝酒歡唱。22日上午8時許，他搖搖晃晃在路口攔搭34歲林男所駕駛計程車，返回新北市新莊住處。莊男一上車就指使林姓運將「開快一點，我要回去新莊」。

林姓司機見莊男醉言醉語不予理會，莊男竟沿路對林姓司機飆罵，直到車開至新莊區新北大道及思源路口，莊男再度怒飆「衝快點」、「開快一點啦」，還用手和頭狂敲後座車窗，林姓司機覺得危險，趕緊將車臨停路邊說「司機不能交通違規！」。

莊男見林姓司機把車停在路旁，當場爆氣揮拳朝林男頭部擊去，隨後還掏出一把瑞士刀，架在林男脖子前，林男懼怕說了句「等一下啦」，趕緊打開車門衝出車外，並向路過民眾求助報警；莊男見林男將離開駕駛座，竟從後座到前方駕駛座上，將車一路開回住處。

警方表示，獲報以車追人於案發45分鐘後，在新北大道四段某社區大樓外面發現遭劫計程車，並於社區內逮捕將正在睡覺的莊姓男子帶回偵辦，偵詢時，莊男酒測值0.66毫克，並辯稱「我什麼都不知道？」、「我又沒怎樣？」警方訊後依公共危險、傷害、毀損、強盜、詐欺等罪嫌將莊男送辦。

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