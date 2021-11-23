苗栗縣議會總質詢，縣議員溫宜靜建議縣警局是否可以成立緝毒犬隊？以緝毒犬代替警察進入校園執行反毒任務，將更為柔性。溫宜靜並對台積電等半導體廠商進駐苗栗後大幅增加水電用量，詢間縣府有否對策來防範先前發生的限水限電？張佳玲議員則質詢春節期間，苗栗縣防疫旅館嚴重不足問題該如何解決？並要求加強發展海線漁港觀光資源，以彌補漁業人口老化問題。
溫宜靜議員質詢縣警局長周煥興，緝毒犬是目前非有效的緝毒方式，縣警局是否可以考慮運用犬隻嗅覺靈敏、機動性高的特性，來提升各單位緝毒能力。並且，校園反毒工作，改由常駐緝毒犬來代替警方進駐，實際案例在美國已經相當成熟，應該將校園防毒經費挪到更有意義的地方，溫宜靜建議應該將緝毒犬納入校園防毒的一環，協助我們守護孩子們的健康。
周煥興回答，由於緝毒犬是飼育養成是非常專業的，也涉及到龐大的預算，平均一隻緝毒犬養成需花費20萬元，每個月飼料費用就需2萬元，以目前縣警局預算而言，成立警犬隊恐有困難，但縣警局可以協調商借其它警局緝毒犬隊協助短期反毒宣導。
溫宜靜接著質詢工商發展處及水利處，縣長徐耀昌積極招商引資，目前已成功引台積電、力積電等相繼進駐苗栗，成為縣長驕傲的政績之一。但在科技大廠進駐的同時，苗栗的電力、水力供給是否足夠？苗栗今年才剛經歷百年大旱，頭份竹南地區供五停二，許多行業受到影響，還有5月間全台大停電，苗栗對廠商進駐所需水電準備好了沒？
工商發展處長詹彩蘋答覆時表示，台積電竹南封測廠及銅科力積電等大廠，電力專線已架設及架設中。水利處長楊明鐃則回答用水問題，新竹苗栗輸水幹管目前可支援每日2萬噸民生用水，鯉魚潭水庫南水北送幹管將於2024年完工，將可支援頭份、竹南每日12萬噸用水，加上東興進水廠提升計畫，將從現今每日12萬噸水提升至22萬噸，放和山水庫的第2供水幹管已進行第2次審查報告階段，相關配套措施都已在進行中，相信台積電與力積電完工啟動時，水電將不會出現問題。
張佳玲議員則以外來種動植物對本土環境造成的破壞，質詢農業處長李乙廷有無有效的防治方法，張佳玲建議，許多外籍移工擅長捕獵，是否考慮多鼓勵發放獎金給外籍勞工，協助捕獵這些有害的外來物種，例如福壽螺、牛蛙、魚虎等，可以讓外籍移工在工作之餘兼賺外快，也可以協助移除外來種。李乙廷回答，目前農業處都有編列獎金，可以考慮宣導外籍移工協助這項工作。
出身竹南的張佳玲並關心縣內漁業人口老化，該如何發展縣內各漁港觀光產業，建立苗栗兩日生活圈，吸引更多外縣市觀光客來苗栗消費。文觀局長林彥甫回答，目前文觀局全力推動竹南龍鳳漁港驛站改善工程，已向觀光局爭取獲預算整建龍鳳漁港北堤木棧道工程，並且，公路總局目前在興建龍鳳漁港聯外道拓寬工程，將更方便龍鳳漁港至台61線西濱快速道路的聯通，有效提升竹南當地觀光效應。
張佳玲並對春節即將到來，許多縣籍台商返鄉防疫旅館不足問題繼續質詢文觀局，文觀局長林彥甫回覆，縣內防疫旅館目前只有2家，可提供50個房間，因應春節防疫旅館爆滿，文觀局雖已協調增至5家旅館、180間房，但仍不足，對此，文觀局也相當無奈，因苗栗縣目前已進入秋冬旅遊旺季，尤其是春節前後，旅館業者供應一般遊客都已不足，根本不可能撥出房間給防疫使用。
張佳玲接著再質詢消防局，日前竹南鎮大厝里發生紙廠大火警，延燒至隔鄰廠房及3戶民宅，目前受損民宅都未獲紙廠派員前來關心，臨時安置及後續賠償問題，縣府是否主動協助，
消防局長徐新淵表示，廠商都不希望發生火警意外，消防局只能就事後消防安全檢查來嚴格把關。社會處長楊文志則表示，火警發生後，社會處可以提供每人2萬元，每戶10萬元的慰問金，供作臨時安置使用，至於賠償則需透過民事提訴進行，社會處可以提供法律諮詢，張佳玲也要求工商發展處及消防局，對於失火廠商復工申請，必須嚴格把關，以保障附近居民安全。
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