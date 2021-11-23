苗栗縣議員溫宜靜建議縣警局是否可以考慮以緝毒犬協助反毒工作。（謝明俊攝）

苗栗縣議員張佳玲關心春節期間縣內防疫旅館嚴重不足。（謝明俊攝）

苗栗縣議員張佳玲要求消防局長徐新淵對於失火紙廠復工須嚴格把關。（謝明俊攝）

苗栗縣議會總質詢，縣議員溫宜靜建議縣警局是否可以成立緝毒犬隊？以緝毒犬代替警察進入校園執行反毒任務，將更為柔性。溫宜靜並對台積電等半導體廠商進駐苗栗後大幅增加水電用量，詢間縣府有否對策來防範先前發生的限水限電？張佳玲議員則質詢春節期間，苗栗縣防疫旅館嚴重不足問題該如何解決？並要求加強發展海線漁港觀光資源，以彌補漁業人口老化問題。

溫宜靜議員質詢縣警局長周煥興，緝毒犬是目前非有效的緝毒方式，縣警局是否可以考慮運用犬隻嗅覺靈敏、機動性高的特性，來提升各單位緝毒能力。並且，校園反毒工作，改由常駐緝毒犬來代替警方進駐，實際案例在美國已經相當成熟，應該將校園防毒經費挪到更有意義的地方，溫宜靜建議應該將緝毒犬納入校園防毒的一環，協助我們守護孩子們的健康。

周煥興回答，由於緝毒犬是飼育養成是非常專業的，也涉及到龐大的預算，平均一隻緝毒犬養成需花費20萬元，每個月飼料費用就需2萬元，以目前縣警局預算而言，成立警犬隊恐有困難，但縣警局可以協調商借其它警局緝毒犬隊協助短期反毒宣導。

溫宜靜接著質詢工商發展處及水利處，縣長徐耀昌積極招商引資，目前已成功引台積電、力積電等相繼進駐苗栗，成為縣長驕傲的政績之一。但在科技大廠進駐的同時，苗栗的電力、水力供給是否足夠？苗栗今年才剛經歷百年大旱，頭份竹南地區供五停二，許多行業受到影響，還有5月間全台大停電，苗栗對廠商進駐所需水電準備好了沒？

工商發展處長詹彩蘋答覆時表示，台積電竹南封測廠及銅科力積電等大廠，電力專線已架設及架設中。水利處長楊明鐃則回答用水問題，新竹苗栗輸水幹管目前可支援每日2萬噸民生用水，鯉魚潭水庫南水北送幹管將於2024年完工，將可支援頭份、竹南每日12萬噸用水，加上東興進水廠提升計畫，將從現今每日12萬噸水提升至22萬噸，放和山水庫的第2供水幹管已進行第2次審查報告階段，相關配套措施都已在進行中，相信台積電與力積電完工啟動時，水電將不會出現問題。

張佳玲議員則以外來種動植物對本土環境造成的破壞，質詢農業處長李乙廷有無有效的防治方法，張佳玲建議，許多外籍移工擅長捕獵，是否考慮多鼓勵發放獎金給外籍勞工，協助捕獵這些有害的外來物種，例如福壽螺、牛蛙、魚虎等，可以讓外籍移工在工作之餘兼賺外快，也可以協助移除外來種。李乙廷回答，目前農業處都有編列獎金，可以考慮宣導外籍移工協助這項工作。

出身竹南的張佳玲並關心縣內漁業人口老化，該如何發展縣內各漁港觀光產業，建立苗栗兩日生活圈，吸引更多外縣市觀光客來苗栗消費。文觀局長林彥甫回答，目前文觀局全力推動竹南龍鳳漁港驛站改善工程，已向觀光局爭取獲預算整建龍鳳漁港北堤木棧道工程，並且，公路總局目前在興建龍鳳漁港聯外道拓寬工程，將更方便龍鳳漁港至台61線西濱快速道路的聯通，有效提升竹南當地觀光效應。

張佳玲並對春節即將到來，許多縣籍台商返鄉防疫旅館不足問題繼續質詢文觀局，文觀局長林彥甫回覆，縣內防疫旅館目前只有2家，可提供50個房間，因應春節防疫旅館爆滿，文觀局雖已協調增至5家旅館、180間房，但仍不足，對此，文觀局也相當無奈，因苗栗縣目前已進入秋冬旅遊旺季，尤其是春節前後，旅館業者供應一般遊客都已不足，根本不可能撥出房間給防疫使用。

張佳玲接著再質詢消防局，日前竹南鎮大厝里發生紙廠大火警，延燒至隔鄰廠房及3戶民宅，目前受損民宅都未獲紙廠派員前來關心，臨時安置及後續賠償問題，縣府是否主動協助，

消防局長徐新淵表示，廠商都不希望發生火警意外，消防局只能就事後消防安全檢查來嚴格把關。社會處長楊文志則表示，火警發生後，社會處可以提供每人2萬元，每戶10萬元的慰問金，供作臨時安置使用，至於賠償則需透過民事提訴進行，社會處可以提供法律諮詢，張佳玲也要求工商發展處及消防局，對於失火廠商復工申請，必須嚴格把關，以保障附近居民安全。