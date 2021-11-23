沙鹿「母親之河」南勢溪發源自大肚台地，擁有豐富多樣性動植物。市議員楊典忠為民請命說，今年3月起陸續有民眾發現水質混濁變色散發惡臭，3年多來上游建物增加745棟、1165 戶，汙水系統要到2039年才要施工，牛步化恐造成南勢溪生態浩劫。水利局強調，將分年分期爭取經費推動汙水用戶接管。

楊典忠表示，沙鹿區公所過去連續幾年推動的一區一特色計畫叫做天賜瑰寶，清溪湧流這是一條得天獨厚、終年湧泉不斷的南勢溪；附近居民長年來於溪河邊洗衣服，形成一個特有的洗衣文化。根據南勢坑遺址，數百年前平埔族人就曾在南勢溪流域生活，讓南勢溪永續細水長流。

楊典忠說，都發局統計2018年至今年11月三鹿，埔子，六路，南勢等四里，增加745棟、1165 戶，三年多來增加超過1000多戶住宅，1戶獨棟透天厝的用水量應該比1戶住公寓大樓的多，加上當地舊住民生活排水，民眾擔心的問題不僅一直發生，市府對南勢溪河川生態要有保護對策。

楊典忠強調，保護南勢溪最根本解決方法就是汙水管，當地民眾聽說沙鹿這裡最快2039年才能施工，目前從市區先行施工，他質疑是不是未來18年四任市長任期沙鹿都不會有汙水下水道系統？

水利局表示，目前台中港特定區第一期第二次修正實施計畫，業由內政部營建署核定，先行補助建置主幹管及梧棲區台灣大道以南用戶接管工程提升接管率。南勢溪上游住宅區於2019年已納入汙水下水道公告區域，將配合中央實施計畫核定期程，分年分期爭取經費以利推動汙水用戶接管。