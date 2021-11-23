秋冬是高麗菜的產季，加上營養價值高，是台灣人最愛吃的青菜之一，一名網友去朋友家吃飯，發現他家炒高麗菜竟然加醬油，非常少見讓網友當場愣住，PO上網詢問大家後，老饕反而大讚這樣炒出來的高麗菜超好吃，若是加蠔油更是極品。

這名網友昨天(22日)在PTT上發文，分享他去朋友家吃飯，吃到一盤加了醬油的炒高麗菜，讓他楞住，因為從小到大家裡的高麗菜都是加蒜、鹽巴清炒，很少看過加醬油的，好奇問炒高麗菜加醬油是哪個縣市的吃法，「根本邪教吧」。

文一PO出後，引起網友熱烈討論，有人留言：「這能吃逆」、「沒看過，一般都鹽或培根調味吧？」、「我高麗菜只接受蒜頭、辣椒油、鹽」、「沒看過加醬油的」。

但也有不少老饕大讚，高麗菜加醬油一起炒其實超好吃，「超好吃好嗎？好的醬油可以襯托出高麗菜的鮮甜，我回老家都叫我媽這樣煮，簡單又好吃」、「蠔油高麗菜起鍋前嗆一點鍋邊醋，極品」、「要用蠔油，那才正確」、「蠻好吃的啊」

有人建議，高麗菜除了清炒或加醬油，還有不同的吃法，「加奶油炒很不錯喔」、「炒洋芋片也不錯喔~家裡好幾箱吃不完 亂搞一通」、「豆腐乳也很讚哦」、「一堆還加肉燥欸」、「你一定沒吃過加起士的」。