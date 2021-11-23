中市40歲毒蟲媽媽長期在家以煙霧方式吸食安非他命，沉迷毒海不顧4歲幼兒就在身邊，去年她被送進看守所勒戒，中市社會局依規定採集她兒子毛髮送驗，竟驗出毒品陽性反應，且達長期直接吸食濃度，且二手毒煙已導致發育遲緩的離譜狀況。台中地檢署依妨害幼童發展罪將這名無良媽媽起訴。

起訴書指出，40歲阿美長期吸食毒品，去年4月20日起至7月10日間與4歲兒子同住在中市南區住處，她將甲基安非他命等毒品放置於玻璃球內，點火燒烤產生煙霧吸食，自己沉迷毒海中，竟不顧就在身旁活動的4歲兒子，恐遭二手毒煙波及。

阿美去年被送進看守所勒戒，台中市府社會局將孩子毛髮送到中山醫學大學附設醫院檢驗科藥物檢測中心檢驗，竟驗出有甲基安非他命及安非他命的陽性反應，而甲基安非他命濃度已達到直接長期吸食的濃度，且造成幼童發育遲緩。

經該醫院鑑定，孩子的智力商數中低程度、好動且精神易亢奮、細動作部份發展遲緩、專注度差及語言部份發展遲緩等傷害。

小美到案坦承在家吸毒，但否認給孩子吸毒，也否認因吸食毒品煙霧，導致兒子近距離吸食到毒品，辯稱可能是小孩自行拿她的「利他能」藥物吞食所致。

令人驚訝的是男童作證，4歲的他竟知道如何吸食毒品，且媽媽會拿吸毒用的玻璃球給他玩，而媽媽吸食毒煙時，他就在身後觀看。小美兒子說，他聞到玻璃球跑出來的煙霧就會流鼻血、昏倒，媽媽並未帶他就醫。

小美自去年5月至10月間到1家身心醫學診所就診，診所作證表示，並未開「利他能」藥物給小美服用，而且「利他能」藥物也不可能產生甲基安非他命的代謝產物。

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