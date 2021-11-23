阿祖級的「T18」在安南區城西社區一處魚塭被塭主陳國忠發現通報。（黃蜀婷提供／張毓翎台南傳真）

阿祖級的「T18」在安南區城西社區一處魚塭被塭主陳國忠發現通報。（黃蜀婷提供／張毓翎台南傳真）

「阿祖級」黑琵台南現蹤 保育人士估其年齡近24歲。

台灣現有繫放的黑面琵鷺，以1999年繫放的黑面琵鷺「T18」年紀最大，台南市生態保育學會23日指出這隻「阿祖級」的黑面琵鷺，22日在安南區城西社區一處魚塭被塭主陳國忠發現通報，推測其年齡已接近24歲，是台灣目前觀察到最長壽的黑面琵鷺。

近年台江國家公園管理處與在地漁民合作推動棲地營造工作，每當漁獲收成完，把塭內水位放低，以供水鳥涉足覓食。安南區城西社區發展協會理事長陳國忠是台江生態友善棲地營造團隊的一員，他說，昨天上午在魚塭發現這隻黑面琵鷺，當時覺得有金屬腳環非常特別，詢問了台灣黑面琵鷺保育學會的好友，才得知是「T18」。

拍鳥俱樂部會長黃蜀婷昨日被通報到魚塭現場時，拍攝不少「T18」覓食的珍貴畫面，黃蜀婷說，從1999年至今已過了22年，但台灣不是牠的出生年，1999年繫放那年「T18」已經2歲，故推測牠目前的實際年齡，約在23至24歲中，在台灣能記錄到這麼老的黑面琵鷺，很令人振奮。

台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，24年來，「T18」在台灣被回報179次之多，而今年已第3次被通報出現在台南，黑面琵鷺平均壽命在13至15歲，因為一趟2000多公里的航程，容易因受傷、生病、氣候等因素折損，「T18」能活到24歲，真的很不簡單。

邱仁武還提到，其實「阿祖級」和「少年仔」的黑面琵鷺外觀上看起來差不多，若要辦別牠的歲數，得靠調查員、鳥友回報和紀錄，才能知道牠的年齡。