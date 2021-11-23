耶誕佳節將至，精緻的品牌倒數月曆也成送禮好選，其中有首度找來法國藝術家繪製，獨家為台灣設計的限定月曆禮盒，也有將東京耶誕市集的繽紛情境，躍上禮盒的設計，讓不能出國度假的寂寞心思，也能被滿滿儀式感的美學小物填補。

唐寧茶邀請法國藝術家Safia Ouares，獨家為台灣設計兩款「唐寧風尚舞動夢想寶盒」，也邀請台灣工藝大師，訂製值得珍藏的設計小物，包括優浮雕玻璃罐、品牌迷你書、優雅陶瓷杯墜鍊、及復刻唐寧倫敦創始店模型等，品味生活美學精神，即起於唐寧旗艦館、寬庭美學購物網，及Momo開放預購。

Aunt Stella詩特莉聖誕市集驚喜倒數月曆，1280元。（Aunt Stella提供）

Aunt Stella詩特莉以耶誕東京最熱鬧的市集為靈感，新設計「聖誕市集驚喜倒數月曆」，精裝雙開式禮盒，引領人踏出窗外，逛遍由精緻筆觸所描繪的繽紛攤位；盒內集結冬季限定餅乾，亦含驚喜小物，如Whittard特選茶包、歐舒丹乳油木護手霜等。

Nespresso今年再度推出全新「森林之心耶誕倒數月曆」，凡購買即贈200元咖啡抵用金。以永續代表色綠色做為襯底，並運用繚繞的藤蔓遍佈盒身，12月1日至23日每個小巧的方格中，藏匿著23種不同口味的咖啡膠囊，第24天倒數最後1日，更有驚喜大禮耶誕限定咖啡杯。