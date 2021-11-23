立法院19日三讀通過《跟蹤騷擾防制法》，定義八大跟騷樣態，違者最重可處五年徒刑，消息一出，律師簡大為立即在臉書發文表示「一邊拭淚一邊哭著大喊萬幸」，因為他正是被跟騷行為嚴重影響的被害人，而且還是現在進行式，對方自2年前就開始不斷騷擾，不只送禮物、尾隨跟蹤，還幻想兩人已經結婚，讓他苦不堪言。

簡大為21日在PTT男女版上發文說明被跟騷2年的經過，他表示，自己除了是律師外，也在補習班授課，基於過去一些老師的前車之鑑，他堅持與學生保持距離，謹慎到連和學生講話，都是站在講台上，更拒絕私下一對一指導，但不走夜路的他，竟然還是「遇到鬼」。

簡大為說，有一天他服務的律師事務所收到一封信，裡面有張他坐在教室第一排桌子上教課的照片，並寫道「是不是在勾引她」，還寫「脫離師生關係後，我們可以很勇敢」。簡大為看完覺得相當傻眼，無奈表示自己根本不知道對方是誰，也不懂對方為何覺得自己在誘惑她，最後只好麻煩補習班將這封信寄回去給那位女學生。

簡大為表示，本以為事情就此告一段落，沒想到對方竟然取得他的電話號碼，不停傳簡訊騷擾，讓他不得不回傳訊息回應，強調「應該誤會了，對她沒有任何意思，也請她不要再傳簡訊了」。

簡大為提到，最恐怖的是，有一天他剛抵達事務所，就有女生來按門鈴，害羞稱「沒想到這麼巧」，他才驚覺，原來她就是那位糾纏不清的女學生，氣憤表示「根本不是什麼巧遇，根本是在堵我」。他說，過去沒有相關法律可以處罰這種持續的跟追、騷擾、發文幻想的行為，讓他苦不堪言，所幸《跟騷法》正式通過，可以不必再受干擾。

對此，也有不少網友提問，若追求不成反被舉報騷擾怎麼辦？簡大為表示，司法從業人員不是白癡，可以判斷當事人行為是否符合讓人「心生畏怖、不受歡迎」，如果真的被檢舉成功，也應該是想想自己被舉報騷擾的原因，是不是因為做了對方不喜歡的事，還執意為之。