伊林俄羅斯美女藝人安妮在疫情趨緩後，一連推出兩個新作品，包括全英文數位單曲〈How？〉及2022年寫真桌曆〈Love yourself first〉。

新歌MV安妮展現比基尼好身材。(伊林娛樂提供)

安妮來自海參威，在遊艇上非常自在。(伊林娛樂提供)

居家防疫期間，安妮意識到生命的可貴，新作品呈現陽光、沙灘、比基尼，輕快舞曲及色彩豐富的視覺畫面，期盼在後疫情時代，帶給大家正能量。

安妮疫情期間身材維持完美，不必特別為新作品瘦身。(伊林娛樂提供)

今年夏天碰上疫情，工作狂的安妮被迫放慢步調，突然找不到人生價值，覺得自己像個廢人，靜下心思考後體悟到，世界千變萬化，無法預測明天會如何，要好好把握時間，珍惜生命，於是有了新單曲及出版桌曆的計劃，她說，「我覺得我身為藝人，要帶給大家歡樂，所以希望透過作品帶給大家正能量。」

安妮在沙灘拍寫真非常浪漫。(伊林娛樂提供)

安妮2022年寫真桌曆12套造型美照連發。(伊林娛樂提供)

安妮寫真桌曆展現全新的性感魅力。（伊林娛樂提供）

MV在台南七股沙洲及台南亞果遊艇碼頭拍攝，安妮身穿火辣泳裝在遊艇上盡情跳舞，展現性感身材曲線，不過不僅5位舞者大暈船，遊艇上所有工作人員各個吐到臉色發白，只有安妮覺得很舒服自在。

安妮2022寫真桌曆11／23開放預購。(伊林娛樂提供)

她笑說，「因為我是海參崴人，從小在海邊長大，所以我不怕曬、不怕暈，遊艇是我的主場。」不過最辛苦的是，拍完MV後緊接著拍攝桌曆，12套造型趕在天黑前拍完，她大讚攝影師黃天仁「超級快手」，拍攝又快又好。

疫情期間，安妮天天運動，身材維持完美，這次拍攝多套性感比基尼，她不必為此特別瘦身，不過拍攝當天她完全不敢吃東西，美食當前，她只能不停對身體喊話，「打起精神，再忍耐一下，拍攝結束後就去吃大餐。」

她說，這也是瘦身時的小祕訣，和身體溝通才有辦法持之以恆，安妮說，其實她前一天一早就起床睡不著，算一算自己竟長達30多小時未闔眼，過程全靠意志力硬撐，但看到成果，她非常喜歡，一切的辛苦都值得。

11／23安妮全新數位單曲〈How？〉於KKBOX ／ Spotify ／ Apple Music等各大平台數位發行；寫真桌曆同步在11／23開放預購，預購優惠價79折每本300元，12月1日發行。博客來https：／／reurl.cc／Zjd1xg／蝦皮拍賣https：／／reurl.cc／OkaEyA