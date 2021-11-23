1名單身男大生平時喜歡睡覺抱人，但不想隨便與女子發生關係，因此他決定陸續上網找100名女子做「抱睡」實驗，並公開觀察數據，其中有34%女生藉抱睡來約X，17%女生見面後積極想與他性交，5%女生甚至因為他拒絕性交而生氣，還有其他生活衛生習慣等分析，讓其他網友笑說「您抱睡系？」「抱睡抱出專業」

該名男網友在Dcard上發文表示，他因為喜歡睡覺抱人，但不想與非女友的人發生關係，因此開始試著約女子「純抱睡」，並累積「睡」達100位女生，再詢問身旁友人的意見，他得出結論「有93%的男生會以純抱睡之名，行約X之實」，反觀也有7%男性願意單純抱睡，笑說這機率已比用交友軟體找到穩定感情來得高。

原PO公開觀察數據，其中有34%女生藉抱睡來約X，17%女生見面後積極想與他性交，5%女生甚至因為他拒絕性交而生氣。（示意圖/Shutterstock提供）

該男大生說，以他「睡」超過100位女生以上做樣本，有93%的女生說男生會以純抱睡之名來約X，但也有34%女生是藉抱睡來約X，甚至有17%女生見面後積極想性交，5%女生會因為他拒絕性交而生氣；另外21%女生房間很漂亮、14%女生房間超髒、3%女生房間臭死人、1%女生家裡住豪宅、19%女生打呼很吵。

該名男大生最後強調使數據純屬他的觀察，「100人計畫結束了，雖然遇到不少地雷但收穫更多，期間解鎖了許多人生小小成就」；其他網友則留言說，「您抱睡系？」「抱睡抱出專業」、「好厲害，你可以出論文了」、「居然看完了，好酷的經歷」，也有人質疑是創作文章。