高雄全家海神隊今天正式成軍，誓言奪下T1聯賽總冠軍。（柯宗緯攝）

以高雄巨蛋為主場的「高雄全家海神」職業籃球隊今（23）日正式成軍，高雄全家海神董事長兼領隊侯嘉騏霸氣宣布，要結合母集團國揚集團資源跨百貨、餐飲等優勢，誓言成為全台職業運動新指標。市長陳其邁到場祝賀外，也看好高雄全家海神隊能拿下T1職籃聯盟賽總冠軍。

高雄全家海神隊今天正式成軍，球隊特別致贈專屬球衣給高雄市長陳其邁。（柯宗緯攝）

T1聯盟元年即將開季，高雄全家海神隊今宣布啟航，球隊陣容及總教練團也一併亮相。侯嘉騏指出，20幾年前，國揚集團就擁有台灣第1支屬地冠名的球隊「高雄戰神隊」，加上國揚創辦人侯西峰也深愛高雄及籃球，今天終於又在高雄投入成立職業籃球隊，相當有緣分。

高雄全家海神董事長兼領隊侯嘉騏霸氣宣布，要結合母集團國揚集團資源跨百貨、餐飲等優勢，誓言成為全台職業運動新指標。（柯宗緯攝）

侯嘉騏表示，高雄全家海神隊目標成為全台灣職業運動新指標，成爲連接體育、娛樂、零售、社會公益的樞紐，除舉辦讓觀眾熱血沸騰的運動賽事，而在行銷、商品、企業連結、政府配合及公益活動等各個面向，塑造球迷對於海神隊的認同感，藉此凝聚高雄人的心，也傳達永不放棄及勝不驕敗不餒的運動家精神。

身兼漢神百貨董事長、漢來飯店副董事長的侯嘉騏直說，未來會整合漢神百貨、漢來飯店、漢來美食等集團資源，讓職業運動有更多可能，將球隊打造為產業平台，激盪出不同火花，打造讓高雄人驕傲的職業籃球隊。

陳其邁致詞時指出，高雄最近好事連連，從台積電投資高雄，五月天要來跨年，第三件事就是高雄全家海神隊的誕生，並落腳在高雄巨蛋，不管是作為主場或客場，一定是全台灣最大、最棒、最具科技感的球場。身為海神隊球迷的他也相信一定能拿下總冠軍。

高雄全家海神隊明星球員胡瓏貿未來表現也備受期待，球隊總經理王德堯直言，球迷首先會把焦點放在胡瓏貿身上，但每位選手在經過喬伊斯教練整合後，新球季都是高雄全家海神不可或缺，值得球迷關注的戰力，而詳細考量未來球風走向後，也找來4位洋將、亞外選手，期望讓進場觀眾感受最佳的球賽内容。