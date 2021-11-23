面對近來台灣治安嚴重敗壞，街頭鬥毆事件不斷、各地超商店員為落實中央政策防疫措施，勸導顧客戴口罩時遭到殺害、挖眼甚至毆打的慘狀，政府至今無法拿出具體作為。中華人權協會強烈呼籲，請蔡英文總統履行兩屆總統就職演說中「建立社會安全網」的承諾，不要只是淪為精神口號空頭支票。

中華人權協會特別呼籲蔡總統，敬請履行對人民的承諾全文如下:

蔡英文總統在民國105年就職演說時，向全民承諾要強化社會安全網，並信誓旦旦表示，這是新政府要承擔的事情，雖然之後又有多起震驚社會的治安案件，但善良的台灣人民仍寬容的給予蔡政府時間，然而蔡總統在109年的連任就職演說中，又再次承諾並強調，要把社會安全網的漏洞補起來，似乎除了「精神講話」的「空頭支票」外，台灣社會的治安狀況就是持續敗壞，雪上加霜，暴力犯罪、殺戮的事件不斷發生。

諸如:台南女大學生於放學途中可以被隨意擄殺性侵、超商店員為防疫中心落實帶口罩政策，可以被隨意毆打、殺害、挖眼，中央政府竟然還要民眾放棄維護公益的道德勇氣，噤聲自保，這豈不是縱容壞人橫行江湖，而要好人自求多福?那我們還需要這種消極無能的政府嗎?恐怕在善良的台灣人民也到了忍無可忍的地步。

民眾之所以放棄以暴制暴的方式，並非屈從犯罪者，而是信賴政府悍衛人權，除暴安良的職責與義務，如今星火燎原，全臺烽火，各種暴行已經對善良百姓身家性命的威脅已不亞於新冠肺炎，人民生活在恐懼畏怖中，已經喪失「免於恐懼自由」。

試問蔡政府還要犧牲多少民眾寶貴的生命、身體、財產與家庭幸福?還要台灣社會付出多少恐懼與擔憂?才能卑微地取得蔡總統所保證、承諾的「社會安全網」呢?

中華人權協會以下沉痛的呼籲:

1.人民不要只會「精神講話」的政府，更不要「歌功頌德」的大內宣，請總統立即兌現社會安全網的承諾。

2.中央官員無能，尸位素餐就該撤換，民眾生命、身體、財產及安全生命不能等。

3.請中央政府重視被害者的人權，並讓台灣社會及人民享有「免於生命受到威脅、免於生活恐懼的自由」。

4.官員要以身作則，要求民眾落實防疫準則，避免群聚、確實戴口罩，自己就要以更高的標準奉行，而非伴酒高歌、聚會取樂，上行下效，何以約束民眾?

5.中央政府應端正社會風氣，強化法紀與品德教育，並讓宗教團體發揮勸善的功能。

當月來愈多人無懼公權力與法律責任時，代表台灣社會正持續向下沉淪，當完全執政的政府，就要負起完全的責任，「人在做天在看」、「總統在做、人民在看」，敬請謙卑的蔡英文政府履行對人民的承諾。