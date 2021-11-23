核四重啟、反萊豬進口、公投綁大選及珍愛藻礁公投等4大公投將在12月18日登場，綠色公民行動聯盟今日發布《2021世界核能產業現狀報告》中文摘要，指出全球核電年年衰退，已不敵持續茁壯的再生能源，綠色公民行動聯盟呼籲，擁核陣營不應以錯誤資訊製造「核電是世界趨勢」的假象，並指出再生能源才是減煤減空污、邁向淨零轉型的主角。

綠盟研究員陳詩婷引述報告指出，核能佔全球總發電量的比例從1996年達到最高峰17.5％後便一路持續下降，至2020年創下10.1％的新低，且全球核能發電量從2012年至今首次下降，減少3.9％；全球運作中的反應爐數量相較2002年的高峰也減少了23座；至2021年中，全球共有53座反應爐正在興建中，遠低於1979年高峰的234座、也比近十年內的高峰－2013年少了16座。

報告並指出，目前施工中的53座機組自施工以來的平均工期為7年，其中有31座工期發生延宕，當中有5座反應爐已興建超過10年、另有2座蓋了超過36年。報告也整理了全球取消興建的核電數量，過去50年間興建的反應爐，平均每8座反應爐就有1座遭到19個國家放棄或擱置。

而針對近日擁核方提出「發展核電是歐盟主流共識」的說法，陳詩婷也引述報告指出，歐盟的非水力再生能源發電量於2020年首次超過核能發電量，而若計入水力發電，則更首次超過化石燃料，成為主要電力來源，佔總發電量的38％，呈現減煤、減核同步進行的趨勢。

台大社會系教授劉仲恩表示，在剛剛落幕的COP26當中，有關核電的討論非常少，大部分聚焦在再生能源，太陽光電、風電上面，而大部分科技都因為經驗累積、技術進步而成本逐漸下降，核電這二、三十年來卻是越發展越昂貴的科技，其中有政策管制跟安全的成本，當初的安全措施是不足夠的，需要再做更精確的安全措施，以致於成本不斷上漲。

綠盟認為，發展核電早已不是歐盟或全球主流的趨勢，而是能源市場中不具競爭力的夕陽產業，早在90年代後就呈現衰退趨勢，包括核電機齡逐漸老化、工期持續延宕、成本不斷增加等因素，都使得核電在全球的重要性持續下降，發展再生能源才是國際能源發展的實際趨勢，台灣不該在核電爭議的泥淖中原地踏步，更不該繼續耗費寶貴的時間與公帑，在花了20年都發不出一度電、再花10年也未必能完工運轉的核四錢坑中。