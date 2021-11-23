台北市率全國之先通過個人租賃住宅減稅優惠，凡個人住宅所有權人將住宅委託租賃住宅代管業者、或出租予租賃住宅包租業轉租，且契約約定供居住使用1年以上者，給予減徵地價稅及房屋稅各40％的租稅優惠，每屋減徵稅額各以1萬元為上限。

台北市稅捐處指出，依租賃住宅市場發展及管理條例第18條規定，已於11月8日公布「台北市個人租賃住宅委託包租代管減徵地價稅及房屋稅自治條例」，希望協助住宅所有權人處理繁雜的租屋管理事務，保障租賃雙方權利義務關係。

稅捐處指出，為增加租賃住宅供給，先給予減徵地價稅及房屋稅各40％優惠，每屋最高以1萬元為限。若所有權人將住宅委託代管業者或包租業轉租，2戶的房屋稅從2.4％降至1.44％，3戶以上則從3.6％降為2.16％，地價稅減徵後稅率為6‰至33‰。

稅捐處舉例，若所有權人持有台北市房屋出租供住宅使用，原房屋稅額為1萬元、地價稅額為3萬元，但委託包租代管後即享有40％優惠，應繳房屋稅可減少6000元，地價稅因應減徵稅額以1萬元為限，因此從3萬元減少至2萬元。

稅捐處提醒，符合上述減徵規定者，可附租賃契約書、委託管理租賃住宅契約書影本等，地價稅於每年9月22日以前，房屋稅則於減徵原因發生日起30天內，向稅捐處申請經核准，即可自出租日當年及當月起開始適用。