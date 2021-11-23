一名碩士畢業的王姓女子，與徐姓人夫發展不倫戀，她不僅在電話中嗆徐妻「我是徐○○的新歡」，更在徐男的家庭會議中，當著眾多親人的面，與徐男手牽手參加，還囂張表示現在沒有刑事問題，「不過是付錢而己，我有錢想要跟誰在一起就跟誰在一起！」，徐妻憤而將老公、小三一起告，求償100萬元。囂張嗆「我有錢」的王女卻向法官哭窮，說自己年收不到50萬元，還要扶養高齡母親及6歲兒子；法院審理後判王女、徐男應連帶賠40萬元為適當，可上訴。

根據判決書，徐妻主張，她與丈夫婚後育有1子1女，並與公婆同住，一家6口原本生活幸福美滿，豈料去年起丈夫作息開始異常，直到8月某日，丈夫工作結束返家，手機響個不停，她追問丈夫，結果王女卻在電話中直接嗆「我就是徐○○的新歡」，還說通姦已除罪化，她有錢有閒，打官司奉陪到底。

之後徐男大方坦承外遇，還在9月底通知岳父等親人，有事告知全家成員，當晚王女與徐男手牽手出現，當著徐妻、徐男父母、子女等全家人面前要求離婚，徐母怒斥2人行徑荒唐，王女竟囂張回嗆：「現在沒有什麼刑事問題，只不過是付錢而己，我有錢想要跟誰在一起就跟誰在一起！」。

悲憤的徐妻提告，向兩人連帶求償100萬元。王女堅決不認跟徐男有姦情，稱兩人只是普通朋友，否認電話嗆徐妻，也不認有說過「付錢而已，有錢想跟誰在一起就跟誰在一起」。還說自己碩士畢業，年收入不到50萬，要扶養高齡母親及年僅6歲的兒子，100萬元賠償請求太高。

法官審閱各項證據後不採信徐男、王女說詞，認定他們侵害徐妻配偶權，審酌兩造身分情狀後，判2人連帶賠徐妻40萬元為適當，全案仍可上訴。