二崙國小附幼今天動土典禮有多名地方仕紳出席，張麗善帶領持鏟，為求順利動工，校方有3名主管一起持鏟動土。（周麗蘭攝）

二崙國小小朋友主動和縣長張麗善擊掌打招呼。（周麗蘭攝）

雲林縣國小附設幼兒園原有27家，預計後年增加至50家，其中之一是二崙國小附設幼稚園，本案預算原本只有3100多萬元，今年3月建材大漲，歷經流標6次，縣府追加到4100萬元才發包出去，今（23日）動工，預計2年後完工，將招收3班76個小朋友，含1班16名幼幼班。

雲林縣國小附設幼兒園27家的比率在全台偏低，縣府盤點全縣有閒置教室或空地的國小新建附設幼兒園，今年新設6家，二崙國小附設幼兒園位址在該校操場旁的空地。

教育處長邱孝文說，二崙國小附幼能夠動土非常感謝校方的努力，因為原本預算3100多萬元，今年三月建材價格上漲，流標6次發包不出，預算增加到4100多萬元才招標成功，過程相當辛苦，預計2023年完工。

鄉長鍾福助表示，二崙鄉幅員廣大，鄉立幼兒園位置偏北，對南邊和西邊的小朋友而言坐車很久，且鄉立幼兒園只有1到3樓建築物，感覺像是關在籠子裡，沒有足夠活動空間，能附設在國小校園裡比較好。

二崙鄉去年（2020年）新生兒數是121個，鄉立幼兒園目前約有300個幼兒，鍾福助表示，就近上學對幼兒和家長都是好的，希望縣府若預算充足，能再增加1至2家。

邱孝文表示，二崙鄉是本縣幼兒園比較不足的地區，經過盤點之後，大同國小尚有設置空間，未來也可以列入增建國小附幼對象。

縣長張麗善表示，縣府為了減輕年輕父母負擔，鼓勵私立幼兒園加入準公共化方案，迄今比例達到八成，是全台最高。除二崙國小外，虎尾鎮平和國小、斗南鎮斗南國小、僑真國小、林內鄉林內國小也規畫興建附設幼兒園。

張麗善說，配合中央少子女化對策計畫，就讀國小附設幼兒園第1胎每月只要1500元，第2胎以上、低收入戶及中低收入戶不收費用。

今天動土典禮有多名地方仕紳出席，張麗善帶領持鏟，為求順利動工，校方有3名主管一起持鏟動土。