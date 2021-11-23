知名網紅夫妻檔「丹麥先生x台灣太太」，他們因熱戀短短6天便登記結婚，還在網路上分享閃婚的消息而意外爆紅，雖網友普遍不看好，他們依舊愛得高調。而近日卻有網友發現「丹麥先生x台灣太太」的YouTube影片不僅全部刪光，就連粉專也消失，讓人不免懷疑是否真的情變。

「丹麥先生x台灣太太」今年2月中在網路上PO出兩人相愛的影片後，便立即引來大批網友的注意，他們還在臉書粉絲專頁簡介上，寫著兩人在2021年1月12日初次見面，並於1月15日約會，當月18日就前往登記，甚至大方寫下「6天閃婚的丹麥台灣夫妻真愛閃婚日記」，吸引大批網友追蹤，但也因此吸引到不少網友留言攻擊，紛紛表示「這影片根本在誤導大眾對於異國婚姻的幻想，實質上要結婚並沒那麼容易」、「又是ㄈㄈ尺」、「怎麼感覺不會維持太久」、「婚姻真的不是開玩笑」，完全不看好他們這段婚姻。

但台灣太太卻以高EQ的方式回應酸民，表示「丹麥先生是我第一段正式的戀情，也成為我唯一的老公」，台灣太太還解釋她花了7年的時間，讓自己變的有涵養，幽默感與高情商，為的就是找到她理想的男神，她也能成為對方的女神。但後來卻爆出有一名自稱「前女友」的女網友在影片留言處爆料，自己遭到無縫接軌，丹麥先生還被爆出不是第一次吃軟飯，台灣太太則選擇相信自己的先生，並跳出來護航。

沒想到事隔9個月，他們的YouTube頻道「丹麥先生x台灣太太」近日卻被網友發現影片已全部清空，粉專也遭到移除，IG甚至改為私人帳號僅有2位粉絲，被不少人認定他們可能已婚變，才會大動作的刪光相關訊息，再度引起熱議。