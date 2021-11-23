為搶攻農曆春節圍爐市場，天成飯店集團旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店及世貿國際會館3個事業單位，於2022年1月31日分別推出除夕圍爐宴，六人宴席9888元起+10％、十人宴席16800元起+10％，廚藝團隊精心設計圍爐菜餚並加贈紅酒， 除夕當晚更提供福氣熱鬧民俗技藝嘉年華會，邀民眾闔家歡樂共度新年夜。(未滿18歲禁止飲酒）

台北天成大飯店春節圍爐饗宴除夕當日，豐年滿座圍爐宴，六人宴席10800元+10％、十人宴席16800元+10％、包廂十人宴席19800元+10％，大年初一至初三2022年2月1日至2022年2月3日，春節圍爐饗宴十人宴席12000元+10％。豐美菜色包括龍蝦大拼盤，以沙拉龍蝦、燒鴨、海蜇、油雞及鳳尾魚繽紛開胃揭開華麗序曲。干貝軟骨山藥翅，以金華火腿燉煮高湯為基底，佐以魚翅、干貝、軟骨、山藥等精選食材細火燉煮出好味道。茄汁燴大蝦選用先新鮮大蝦，加入洋蔥、嫩薑以及主廚特製茄汁，香氣十足、色澤艷麗，讓人無法停口。香辣豬腱骨，選用彈牙不乾柴的豬腱骨，以醬料醃製1天，經過烤製，再淋上秘製香辣醬汁，入味軟嫩，鹹香不膩。干貝菌菇燴芥菜則是將干貝、菌菇及芥菜融入高湯中，以小火煨煮半小時，原始的鮮美甘甜使人著迷。黑蒜燉全雞，選用優質黑蒜，搭配小土雞慢火燉煮2小時，滋味醇厚濃郁。

台北北花園大酒店推出除夕圍爐饗宴，豐年滿座圍爐宴，六人宴席15999元+10％、十人宴席20999元+10％、包廂十人宴席32999元+10％，豐美菜色包括:錦繡烏魚子大拼盤，以烏魚子、胡麻冰卷、醉雞、蜇頭及羊羔，打造精緻豐富的冷盤料理。瑤柱軟排燉鮑翅，以金華火腿及土雞製成上湯，在加入干貝、軟排及上等魚翅精燉而成，口感溫潤滑順，濃郁不油膩。迷迭玉露蒸龍蝦是將鮮甜波士頓龍蝦與迷迭香一同蒸製，獨特香氣提升味道層次感，Q彈鮮美，大器澎湃。寧式功夫東坡肉，上等五花豬肉與紹興酒、冰糖及桂皮、甘草等藥材慢火精燉七小時，鹹香入味的五花肉吃來肥嫩軟腴，油而不膩。星蔥響油龍虎斑，肉質結實的龍虎斑經過蒸製，再將三星蔥、紹興酒、生抽、糖等醬料以大火爆炒，澆上熱油快速淋上，滋滋作響，變幻出美妙新滋味。

世貿國際會館推出除夕圍爐饗宴六人宴席9888元+10％起、十人宴席16888元+10％、包廂十人宴席22888元+10％。豐美菜色包括福虎生豐錦繡拼，集結龍蝦沙拉、醬燒腱子肉、玫瑰蔥油雞、五味軟絲及蔥油絲，開起色香味俱全的味蕾之旅。八寶鮮鮑佛跳牆，以老母雞、金華火腿長時間熬煮成上湯湯底，在甕中依序舖入魚翅、干貝、北菇、雞肉、排骨、芋頭…等食材，慢火燉煮多時，香味四溢，滋味甘甜入口滿富高雅。酒釀乾燒鮮大蝦，嚴選大蝦加入酒釀以乾燒方式呈現。干貝虎膝燒海參，上等干貝、虎膝及海參以主廚特製醬汁慢火燒煮，掌握絕佳的火候保留住食材的鮮，為此道美饌迷人之處。另外有新春迎賓開味碟、步步高升發財糕、極汁豬腱骨佐鮮蔬、五福臘味香米糕、蔥油玉露海皇斑、黃金蟲草福氣雞、菌菇蟹粉芥菜膽、爐烤葡式焗蛋塔及萬福滿四季平安果，全家大小齊聚於飯店享受濃濃年味美饌。

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