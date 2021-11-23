合庫金（5880）今舉行第3季線上法人說明會，由金控總經理陳美足主持，今年以來，隨著國內疫情逐漸趨緩，疫苗接種覆蓋率提高，經濟活動已逐漸步入正常軌道，今年度截至9月份，合庫金控合併稅後淨利續創新高，達新臺幣164.64億元，較去年同期大幅成長32.91%，每股盈餘1.17元，年化淨值報酬率及資產報酬率分別為9.18%及0.52%。

集團獲利貢獻方面，獲利主體仍來自於子公司合庫銀行，獲利占比為85.10%，稅後淨利達142.54億元，較109年同期成長33.25%，主要來自於利息淨收益增加及資產品質提升致呆帳費用減少；而逾放比率0.21%及備抵呆帳覆蓋率577.86%亦遠優於去年同期，資產品質穩健。

子公司合庫人壽稅後淨利受惠於投資收益增加，獲利表現良好，較去年同期大幅度成長36.96%，而子公司人壽、資產管理及創投等3家子公司前三季累計獲利已超越去年一整年表現，多元獲利引擎效能持續發酵。

在海外業務經營方面，子公司合庫銀行受惠於全球景氣逐漸擴張，海外獲利強勁，其中新南向地區獲利表現亮眼，為109年同期的2倍以上，而美國地區分行也有4成以上成長，近日喜獲美國主管機關核准休士頓分行之設立，目前正積極準備相關法定作業，以利及早開業。未來將配合東岸的紐約分行及西岸的西雅圖及洛杉磯分行，提供在美客戶零時差金融服務。

在國內業務推展方面，持續配合政府政策，力挺中小企業及新創產業，在中央銀行中小企業專案融通方案核准金額，已突破千億元，排名全體銀行第一，遙遙領先同業，在協助女性及中高齡者創業辦理之微型創業鳳凰貸款及就業保險失業者創業貸款，市占率近3成，亦於全體銀行中名列第一，並於今年10月榮獲金管會表揚六項相關獎項。

合庫銀行為少數取得主管機關核准辦理高資產客戶商品與服務之銀行，在今年5月取得核准後，旋即於11月15日正式成立私人銀行部，以提供客戶專業多對一團隊服務模式，並結合集團內各子公司之多元金融服務資源，滿足高資產客戶「創富」、「守富」、「傳富」三大理財需求，為合庫財富管理業務打造全新品牌風貌。

此外，子公司合庫銀行繼5月底發行可持續發展債券後，再度搶先公股同業於10月底發行新臺幣10億元社會責任金融債券，並將全數款項用於社會效益投資計畫。而子公司合庫投信將於12月募集之「合庫環境及社會責任多重資產基金」，為金管會ESG基金審查原則發布後，第一檔送件並取得生效資格之基金，未來將持續開發更多元之ESG商品供投資人選擇。