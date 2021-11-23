中信金(2891)今舉行法說會，中信金財務長暨發言人邱雅玲表示，台灣央行貨幣政策考量3大因素：利差、通膨、景氣，衡量此三大因素，明年央行有機會升息，時間預計會落在2~3Q，升息幅度估約1碼。此外，明年新台幣匯價在2股力量拉鋸下，估在28附近波動。至於股利配發率則仍維持5成。

邱雅玲指出，在疫情衝擊和中美貿易戰下，供應鏈全球化轉為多籍化，同時淨零碳排成為趨勢，也推升製造成本，諸多因素下，物價不會處於常期低檔，恐推升物價走高。FED明年結束購債，若失業率下滑，薪資增幅高，核心通膨接近2%，估FED最快明年3Q就可能升息，但這只是由寬鬆轉為正常貨幣政策。

邱雅玲表示，今年台灣全年的GDP約6%，展望明年，國內疫情受控，外出消費意願高，內需會是主要的動力來源，出口仍是正貢獻，明年GDP估為3.5%，景氣持續看好。至於物價方面，國際大宗物資價格回落，但工資調升，估台灣通膨明年1.5%。台灣央行貨幣政策，在考量利差、通膨、景氣等因素，明年有機會升息，估升息1碼。

而在新台幣匯價方面，邱雅玲指出，匯率考量供需，明年新台幣需求是多的，國人淨流出會減少，包括壽險產品調整因素，另有台商資金回台，受到稅制的調整，不利台商資金存放海外；但因FED升息，又會吸引資金流出；在上述2股供需力量拉拒，新台幣匯價在28附近。