工業電腦廠友通(2397)今日召開線上法說，副董事長李昌鴻表示，今年接單能量創下歷年新高，但2021年前三季營運受缺料、遷廠等影響而下滑。隨著缺料狀況舒緩、桃園新廠產能開出，出貨量能增加可望帶動營運持續回升，並認為明後年營運沒有悲觀理由。

友通第三季歸屬母公司稅後淨利0.71億元，季增13.74％、年減33.09％，每股盈餘（EPS）0.62元。累計前三季歸屬母公司稅後淨利1.99億元、年減達38.93％，每股盈餘1.75元，雙創近8年同期低點。

觀察友通前三季各區域概況，為亞太49％、美洲41％、泛歐（EMEA）10％。三大產品為系統產品43％、工業用主板（IMB）31％、系統加值服務（VAR）26％。四大應用則為嵌入式板卡31％、繪圖29％、工業自動化26％、網通14％。

友通副董事長李昌鴻表示，公司今年適逢成立40周年，接單能量創下歷年新高，但營運卻因疫情及缺料而相當辛苦，使前三季訂單達交率不如預期，加上因應採購成本上漲的產品調價有6～9個月落差，以及遷廠增加費用及製造成本，使前三季獲利明顯下滑。

李昌鴻指出，友通營運已於第二季落底，第三季起已見回升。目前訂單能見度非常好，受疫情較重的博弈、餐飲零售業為例，在疫情覆蓋率提升、經濟活動隨解封逐步恢復，各地區訂單需求均見復甦，其中台灣10月餐飲業訂單需求已回升至8成、11月更已爆表。

李昌鴻透露，友通的接單出貨比（B/B Ratio）最高曾超過2、目前仍有1.8，隨著桃園新廠製造能量到位，並導入自動倉儲及智動化提升生產效率，PCBA與系統組裝產能將大增，配合產品調價效益將自本季顯現，出貨量能增加可望帶動營運表現持續回升。

對於目前缺料狀況，李昌鴻表示，就電子料件類別來看，目前以成熟製程的B料較缺，主動的A料及被動的C料狀況還好，已陸續掌握料況逐季提升產能。由於今年接單優於預期，未來桃園新廠產能最高可達汐止舊廠的2倍，可望帶動營運逐季成長。

展望後市，李昌鴻表示，工業電腦產業雖歷經2年低潮後，但剛性需求仍在，友通今年在疫情逆風中完成組織及產能大幅調整，確立未來10年、甚至下個40年發展目標，雖仍需視審慎觀察市場及大環境變動，但認為明後年營運沒有悲觀理由。

李昌鴻認為，友通本業的嵌入式板卡谷底已過、明年可望有顯著成長，其陽的網通應用接單需求亦高於出貨，發展後市良好。羅昇的工業硬體自動化則調整方向、鎖定綠能及智動化發展，Brainstorm的繪圖應用迄今表現亦優於預期，看好明年四大應用領域均將正向發展。