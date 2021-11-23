輔導收容人50年的修女潘秀嬌（中）被譽為監獄之母，台東縣所有監所都曾有她的足跡。（蔡旻妤攝）

輔導收容人50年的修女潘秀嬌（左三）被譽為監獄之母，台東縣所有監所都曾有她的足跡。（蔡旻妤攝）

輔導收容人50年的修女潘秀嬌（右）被譽為監獄之母，台東縣所有監所都曾有她的足跡。（蔡旻妤攝）

輔導收容人50年的修女潘秀嬌被譽為監獄之母。（台東監獄提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣第1位走進監所，輔導收容人50年的修女潘秀嬌被譽為監獄之母，今年底即將退休，所有監所感念她的辛勞，特地送她電動四輪車自由服務更多人，叮嚀她「別飆車喔！」。潘秀嬌憶起過往笑著說，「有次在郊區讓人搭便車，沒想到竟差點幫助收容人脫逃，好在最後有送回去」。

一襲白衣、腳踩油門潘秀嬌作勢要「催到底」，台東監所各所長紛紛拉住電動車留下合影。自1971年起，潘秀嬌輔導之路踏遍離島的綠島監獄、海岸線的泰源技訓所、縱谷線的台東戒治所、東成技訓所及市區岩灣技訓所及台東監獄。

曾遇見身著斗笠、雨鞋的人搭上潘秀嬌的便車前往台東市區，由於武陵外役監獄農場幅員遼闊，常有外聘工人，潘不疑有他就將其載往公路局，未料竟是家中出了急事、卻未告假的收容人，潘笑說「差點就幫助收容人逃脫，是不是很精采」，好在後來發現後將其送返監所。

總是帶著笑容、慈藹溫暖的潘秀嬌樂於傾聽，不說教、不強人所難；她說「當年我不會詩琴，也不會跳舞」，看見這些犯錯的人，就想起自己當年為了上教會逃學沒去註冊，因此她將收容人視為孫子，依其個性因材施教，潛移默化中，收容人若有不願意與他人分享的心事，在她的面前則放下戒心、願意傾吐「心中的小祕密」。

曾有收容人因妻子要離婚而情緒不穩，她將收容人家人一併輔導，也因此幫助多個收容人家庭破鏡重圓。不僅在獄中幫忙解決問題，許多收容人出監後也向潘秀嬌訴苦；她說，曾有位好不容易找到工作、有家歸不得的更生人凌晨打給她，直喊想打架！在她不斷提醒「深呼吸、吞下那口氣」才讓避免那名更生人走上回頭路。

退而不休，潘秀嬌未來也將繼續踏上她的輔導之路，她說，出監後的輔導關懷比在監困難度更高，真正的輔導是從收容人出獄後才開始。