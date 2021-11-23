三軍總醫院家庭牙科暨口腔診斷科主治醫師李宗益，遭檢舉在外私自兼差、經營私人診所，還冒用他人名義詐領健保補助100萬多元，檢調9月約談李到案，訊後聲押獲准，台北地檢署23日再指揮調查局桃園市調查處執行第2波偵查行動，共搜索5處、約談5人到案，調查局訊後將移送北檢複訊。

檢調獲報，李宗益除了本職在三總牙科暨口腔診斷科擔任主治醫師外，也在私人診所兼職看診，還冒用他人的名義申報健保補助，自去年起涉嫌與診所的負責人合謀，製作不實問診病例，向健保局申請補助，詐領約100多萬元，涉嫌偽造文書、詐欺等罪。

北檢9月7日指揮桃園市調查處兵分4路搜索，約談李等6人到案，檢察官複訊後對李聲請羈押禁見，另諭令李妻張女以100萬元、診所林姓牙醫100萬元、診所白姓護士10萬元交保。

台北地院認為，李宗益涉犯加重詐欺、偽造文書罪嫌疑重大，且犯行期間持續多年，經手病患、病歷資料眾多，非短時間所能消化釐清，且李否認犯行，抗辯情節與相關人陳述、客觀事證不符，且搜索時有故意不配合的情形。

加上全案尚有共犯及諸多證人未到案，李經濟力甚佳，有利誘證人的可能，法官9月8日裁定李羈押禁見。檢方日前聲請延押2月。

台北地檢署今再指揮調查局桃園市調查處執行第2波偵查行動，共搜索5處、約談5人到案。